Facebook marca los medios extranjeros, pero ¿quién controla los estadounidenses?

La medida de Facebook de comenzar a marcar medios gubernamentales ha creado polémica por apuntar a unos países y excluir a otros. No obstante, en medio de la discusión, han quedado fuera de vista algunos gigantes mediáticos estadounidenses que, si bien no son gubernamentales, sí tienen dueños con sus propios intereses. Sputnik los recuerda.

En vísperas de aplicar la medida, el jefe de política de seguridad cibernética de Facebook, Nathaniel Gleicher, declaró que la red social más grande del mundo comenzará a marcar "los medios extranjeros controlados por el Estado" porque "creemos que las personas deberían saber si leen noticias de una publicación, posiblemente bajo la influencia gubernamental".

La medida causó polémica ya que si bien se aplica para algunos medios como la agencia rusa, la chinao la iraní, no se emplea cuando se refiere a otros medios también gubernamentales como la británica BBC, la alemana Deutsche Welle, la francesa AFP o Radio y Televisión Española.

Fuera de esa disputa, queda la incógnita de por qué Facebook prefiere ignorar los grandes medios de comunicación estadounidenses, la mayoría de los cuales son propiedad y están controlados por corporaciones e individuos con su propia agenda o afiliación política.

Así que Sputnik analiza las grandes corporaciones de medios de EEUU y sus relaciones con los círculos políticos o económicos.

CNN

En su sitio web, CNN presenta con orgullo: "Somos buscadores de la verdad y narradores de historias. Somos periodistas, diseñadores y tecnólogos unidos por la misión de informar, involucrar y ampliar las posibilidades del mundo".

CNN fue fundada por el empresario de Atlanta Ted Turner, quien en octubre de 2016, solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales, expresó su apoyo explícito a Hillary Clinton.

"Hillary es, por mucho, el mejor ejemplo de una líder. La primera dama Michelle Obama no podría haber dicho mejor: 'Hillary Clinton es la persona más competente para gobernar este país'. La elección de Hillary Clinton como la 45ª Presidenta de Estados Unidos es un acto prudente no solo para los contemporáneos, sino también para las futuras generaciones", afirmó entonces el multimillonario.

En el 2018, Turner, que ahora tiene 81 años, vendió su imperio Time Warner —que incluye a HBO— el gigante de las telecomunicaciones AT&T, por 85.000 millones de dólares. Donald Trump entonces se opuso a la fusión y dijo que la "élite gobernante" de los medios trabajó para suprimir los votos de sus partidarios.

Pero las emisiones de CNN no se limitan solo a EEUU. Transmite en otros países en colaboración con empresas locales como CNN Indonesia o CNN Turk. La primera está a cargo de Khairul Tanjung, un empresario multimillonario que se desempeñó como Ministro en el Gobierno indonesio en 2014. La segunda, a Demiroren Group, que apoya al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

The Washington Post

The Washington Post todavía es conocido por ser el medio donde trabajaban los reporteros Bob Woodward y Karl Bernstein, los primeros en plantear el escándalo de Watergate que provocó el colapso del presidente de EEUU Richard Nixon en la década de 1970.

En el 2013, el actualmente hombre más rico del mundo y fundador de Amazon, Jeff Bezos, compró The Washington Post pora la familia Graham, que ha administrado el medio durante décadas.

En junio de 2016, Forbes informó que Donald Trump, entonces candidato republicano, acusó a Bezos de usar The Washington Post para obtener exenciones fiscales para Amazon y mandar a sus periodistas a enterrar su carrera presidencial. Desde que Trump se convirtió en presidente, ha estado involucrado en constante confrontación con Bezos.

The New York Times

Históricamente, The New York Times ha sido propiedad de la familia Sulzberger y Arthur Oaks Sulzberger hijo es su actual presidente. Ya desde 1967, la compañía se cotiza en la Bolsa de Nueva York, aunque la mayoría de las acciones pertenecen a la familia Sulzberger.

En el 2015, el portal conservador estadounidense Washington Free Beacon declaró que la Fundación Clinton donó 100.000 dólares a la organización benéfica de The New York Times en 2008 y ese mismo año el periódico la apoyó en las elecciones primarias democráticas para un escaño en el Senado, que finalmente obtuvo.

En 2016, la revista Forbes indicó que el periódico The New York Times publicó un artículo criticando el poder multimillonario sobre los medios de comunicación, pero olvidó mencionar al magnate mexicano Carlos Slim, propietario del 17% de las acciones de The New York Times.

Ese mismo año, en medio de la campaña presidencial de EEUU, el medio publicó un artículo editorial en apoyo a la entonces candidata, Hillary Clinton.

Entre los accionistas del medio también están Aman Bhutani, CEO del gigante de alojamiento web GoDaddy, John W. Rogers, también miembro de McDonald's y Nike, y Mark Thompson, el ex primer ejecutivo de la BBC.

Bloomberg

La corporación proveedora de noticias financieras lleva el nombre de su fundador, el multimillonario Michael Bloomberg, quien a principios de 2020 se postuló personalmente para la Presidencia de EEUU.

Bloomberg, que tiene 78 años, fue oficialmente miembro del Partido Demócrata hasta 2001, cuando se unió al Partido Republicano para convertirse en alcalde de Nueva York, en reemplazo de Rudy Giuliani.

Abandonó el Partido Republicano en 2007 y fue reelegido dos años después como candidato independiente.

En el 2019, regresó al Partido Demócrata y anunció su intención de participar en la carrera para postularse para presidente por el partido con la promesa de "derrotar a Trump". Después de que quedó claro que no podía derrotar a Joe Biden en la nominación, Bloomberg donó 18 millones de dólares para el Comité Nacional del Partido Demócrata.