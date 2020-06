"Los vamos a matar": el grito de un policía de Jalisco durante las protestas que enfureció las redes

En medio de las manifestaciones para exigir justicia por la muerte de Giovanni López luego de ser agredido por policías de Jalisco, un elemento de la Secretaría de Seguridad Estatal expresó "los vamos a matar" justo antes de salir a reprimir a los manifestantes.

La etiqueta #LosVamosAMatar se volvió tendencia en Twitter, luego de que el vídeo de los policías en el interior del Palacio de Gobierno fuera difundido por la red social.

MOMENTOS ANTES



Imágenes exclusivas desde el interior del Palacio de Gobierno durante la protesta por Giovanni López. pic.twitter.com/164rJmBgOM — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) June 5, 2020

"¡Aguantar!¡Vamos a aguantar!", se escucha en el vídeo la voz femenina. Otro oficial responde ante la orden: "Los vamos a matar".

Las imágenes de los enfrentamientos entre manifestantes y policías han dado la vuelta al país, pues recuerdan el historial de abusos policiales que se han cometido en México en los últimos años.

Por otro lado, también se registró el momento en el que un presunto manifestante quemó por la espalda a un policía que estaba en una motocicleta. Elementos de la policía municipal de Guadalajara dispersaban a los manifestantes, cuando uno de ellos roció una sustancia inflamable a uno de los policías motorizados y le prendió fuego.

La manifestación que tenía como objetivo exigir el esclarecimiento de la muerte de Giovanni López terminó en una serie de enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la policía estatal.

Ante estos sucesos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reprobó los actos de violencia que se suscitaron durante las manifestaciones y dijo que estos solo buscan "dañar a Jalisco".

"Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso, en Jalisco, hay intereses muy precisos, muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder que lo que buscan es dañar a Jalisco", expresó Alfaro en un comunicado del día 4 de junio.

A su vez, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las acusaciones durante su conferencia de prensa.

"Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas. No soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales. […] No tengo nada que ver con lo que sucedió en Jalisco. Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer. El que acusa, tiene que probar", dijo.

De acuerdo con informes del estado de Jalisco, la manifestación del 4 de junio concluyó con un total de 6 policías heridos, 22 hombres y 2 mujeres detenidos, y 3 patrullas quemadas.