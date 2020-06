Meghan resurge en defensa del #BlackLivesMatter y en contra del silencio | Vídeo

Las multitudinarias protestas en Estados Unidos bajo la consigna de la campaña #BlackLivesMatter tras la muerte de Floyd hizo que muchas personalidades se pronunciaran acerca del racismo institucionalizado en el país. Entre ellas la duquesa de Sussex, que hizo público un video en su cuenta de Instagram, donde condenó el asesinato y contó cómo creció viendo de cerca la discriminación en la ciudad de Los Ángeles.

"Lo que pasó y está pasando en nuestro país es absolutamente devastador, y al principio no sabía bien cómo decir todo esto. Quería decir las cosas correctas y no sabía si iba a poder hacerlo, pero me di cuenta que el único mensaje equivocado que puedo dar es no decir nada al respecto", expresó.

Luego, se refirió directamente al crimen que desató la serie de manifestaciones públicas y recordó a otras víctimas de crímenes de odio anteriores en EEUU. "La vida de George Floyd importaba, así como la de Breonna Taylor importaba y también la de Philando Castile y la de Timor Rice importaban, de la misma manera en que importan las vidas de todos aquellos otros cuyos nombres no sabemos", remarcó Markle.

Recordó, además, cómo vivió lasen Los Ángeles, desatada a raíz de una golpiza por parte de cuatro policías blancos a un taxista negro y lamentó que los jóvenes todavía "tengan que crecer y vivir en un mundo donde el racismo sigue presente".

"Son recuerdos que uno no olvida, y nunca imaginé que tanto tiempo después, ustedes, que tienen 17, 18 años, tendrían que seguir pasando por las mismas experiencias", dijo.