Giovanni López: la muerte de un albañil tras su arresto indigna a México

El 4 de mayo, Giovanni López, un hombre de 30 años que trabajaba como albañil, fue detenido por elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado mexicano de Jalisco.

Un vídeo difundido en redes sociales capturó parte de su detención, donde se escuchan los reclamos de los testigos de los hechos por el uso excesivo de fuerza de parte de los policías.

Giovanni López, albañil de 30 años, fue golpeado por policías de Jalisco por no portar cubrebocas, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, tenía un balazo en el pie.



Este es el estado de terror y persecución que instala @EnriqueAlfaroR.#JusticiaParaGiovanni!! pic.twitter.com/DYlU2J7MV3 — Arq Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) June 3, 2020

Las imágenes son las últimas donde se pudo observar a Giovanni López con vida. Horas después, su cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares.

Cuando su familia se enteró de la detención, una tía logró conseguir el número del presidente municipal de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar. Él le dijo que se tranquilizara, ya que su sobrino pronto estaría de vuelta en casa.

López era acompañado por varios familiares, quienes llegaron al Ministerio Público de Ixtlahuacán para buscarlo. Ahí les dijeron que Giovanni había sido trasladado al Hospital Civil del municipio, ya que a los policías que lo detuvieron "se les había pasado la mano".

Al llegar a ese lugar, se les dijo que López tampoco se encontraba ahí. Sin embargo, les dieron la información de que el albañil había muerto, por lo que debían acudir Servicio Médico Forense a reclamar su cuerpo.

Según la familia del fallecido, los forenses no les permitieron abrir la bolsa con el cadáver. Para recuperar su cuerpo, tuvieron que firmar un oficio donde lo reconocían como Giovanni López, aun sin poder verlo.

Junto con los restos, los familiares recibieron un acta de defunción que apuntó como la causa de muerte de Giovanni un traumatismo cráneoencefálico. Pero, luego de llevárselo, sus familiares lo revisaron y observaron que tenía un balazo en la pierna, además de varias lesiones.

A un mes de los hechos, las autoridades de Jalisco mencionaron que el motivo de la detención de López no está claro. Pese a ello, los policías involucrados en su aprehensión siguen activos.

Falta de cubrebocas, supuesta causa de su detención

Los testigos de los hechos mencionaron que Giovanni López había sido detenido por no usar cubrebocas. Pero el 3 de junio, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, aseveró que no existe ninguna evidencia de que el hombre fuera capturado por esa razón.

"Se solicitaron informes a la autoridad municipal sobre si la detención había sido porque no portaba un cubrebocas. Tenemos un informe en donde no se hace referencia a este hecho, solo a una detención administrativa de una persona agresiva. […] Tal y como se desprende de dos informes de la propia policía, no se desprende que el uso del tapabocas haya sido el acto de molestia por el cual se haya abordado a este joven", comentó el fiscal jalisciense.

El testimonio de un hermano de Giovanni destaca que el albañil iba caminando en la calle, al lado de su tía, cuando los policías municipales lo detuvieron y lo golpearon.

Pero en el vídeo difundido en redes sociales se escucha a un policía explicando a una mujer que. Según el presidente municipal de Ixtlahuacán, Giovanni fue detenido tras retar a golpes a elementos de la Guardia Nacional.

Ante esto, ha circulado la información de momento no comprobada de que Eduardo Cervantes Aguilar ofreció alrededor de 200 mil pesos a los familiares de Giovanni López para que no levantaran una denuncia por la muerte del hombre. El edil de Ixtlahuacán mencionó que no ha habido ningún intento de su parte por entorpecer el caso, al tiempo que negó haber sostenido comunicación alguna con la familia del fallecido.

"No he preguntado yo mucho, todo lo que han pedido de documentos yo les dije que les dieran todas las facilidades de todo y si hay alguna responsabilidad en contra de algún elemento, que se ejerza la ley, ese es mi posicionamiento", subrayó en su comentario para El Heraldo de México.

Tras conocer de estos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la queja de oficio 4256/2020, así como medidas cautelares. Según el fiscal general de Jalisco, desde entonces el Ministerio Público estatal comenzó la investigación de lo ocurrido, aunque esto no se había revelado para mantener en secreto la indagatoria.

Indignación en redes

Una vez que la Fiscalía de Jalisco hizo público el vídeo de la detención de Giovanni López, varios usuarios de redes sociales se han solidarizado con la familia del albañil.

EN TODAS PARTES PASAN ESTOS PROBLEMAS, lamentablemente esto paso en nuestro México #GiovanniLopez pic.twitter.com/zwRGSQdjfY — Astro.Thunder99 (@ViguerasErick) June 4, 2020

La gran mayoría destaca el intento de encubrir un caso de brutalidad policiaca en un momento que coincide con las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd en la ciudad de Minneapolis.

Lo que le sucedió a Giovanni fue un acto de brutalidad y odio que jamás le habría pasado a la clase alta. Tenemos que cuidarnos de quiénes se supone nos protejan.



Giovanni López no murió, lo mató la policía. #JusticiaParaGiovanni#JUSTICIAparaGiovanniLopez pic.twitter.com/75eBaznysR — broke niño (blonded remix) (@NoMeDigasIrvinG) June 4, 2020

Incluso, personajes como Pedro César Carrizales Becerra, El Mijis, diputado local del Congreso de San Luis Potosí, compartieron algunos paralelismos entre el caso de Giovanni López y el caso de un hombre en Tijuana que fue asesinado por un policía municipal el 29 de marzo.

En Tijuana un policía pisa el cuello de un vato hasta matarlo; en Jalisco detienen a #GiovanniLopez y entregan su cuerpo torturado y sin vida.



No serán un número más; ellos se quedaron sin vida, muchos se han quedado sin libertad a capricho de las policías. #JusticiaParaGiovanni — El MIJIS (@mijisoficial) June 4, 2020

La indignación provocada por el caso también llevó a un pronunciamiento por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que no se tolerarán los abusos de ninguna autoridad en este o ningún otro caso.

Los hechos ocurridos hace un mes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, se están investigando a fondo por la @FiscaliaJal. Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

En el mismo sentido, el fiscal Gerardo Octavio Solís resaltó que las lesiones encontradas en el cuerpo de Giovanni López no coinciden con la causa de muerte aducida en el acta de defunción entregada a sus familiares.

"Se advierten lesiones que por su naturaleza llevan a una gravedad extrema, que pueden propiciar la muerte", advirtió.

Solís también comentó que son "varios" los policías y autoridades de Ixtlahuacán que son investigados por este y otros dos casos que no reveló. Pese a esto, adelantó que el Ministerio Público que encabeza la indagatoria está cerca de tomar una determinación sobre el caso de Giovanni López.

"De comprobarse que el alcalde hizo algún ofrecimiento económico o que trató de desviar la investigación sería una conducta muy grave, que desde luego perseguiremos", aseguró el fiscal jalisciense en conferencia de prensa.