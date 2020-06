"Para que te desinfectes del COVID": en México una vecina ataca a doctora con cloro

"Para que te desinfectes del COVID", le gritó la atacante, ubicada en un bloque de edificios de la Colonia Narvarte de la capital mexicana.

Tras la agresión, la médica pidió auxilio policiaco mediante el 911. Varios minutos después la vecina fue detenida por una policía, y fue trasladada a la Coordinación Territorial Benito Juárez 3 y 4 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En el lugar, le dijeron que la denuncia debía realizarse ante el Ministerio Público BJ-2. Al llegar a ese lugar, ubicado en el Parque de los Venados, "no estuvimos ni cinco minutos, nos dijeron que tampoco era de su competencia porque no tenía lesiones y nos enviaron de nuevo al juzgado", comentó la doctora a los medios locales.

De vuelta en el juzgado, la médica fue informada de que su agresora sólo podía ser multada por el ataque, y que luego de pagar podría retirarse.

"Me molestó mucho la actitud del MP, que con sorna me decían "Por qué vienes si no tienes nada, si no te hizo nada"", criticó la médica.

Ya que ninguna de las autoridades examinó sus lesiones, la doctora decidió acudir al Centro Médico Siglo XXI para recibir atención. Ahí fue diagnosticada con queratitis química en los ojos, por lo cual deberá recibir tratamiento durante un mes. Asimismo, los médicos evaluarán la necesidad de que la mujer agredida use lentes de aquí en adelante, ya que su ojo izquierdo quedó afectado.

La causa de las lesiones permitió que área jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social registrara el ataque e iniciara las diligencias para deslindar responsabilidades por los hechos.

Sin embargo, horas después la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que la Policía de Investigación abrió una carpeta de investigación para aclarar lo ocurrido.

"La carpeta de investigación se encuentra en integración en la Coordinación Territorial BJ-3, y se espera que se presenten testigos de los hechos, así como que obtengan mayores datos de la imputada", señaló la Fiscalía en una tarjeta informativa citada por Animal Político.

Los ataques a médicos y enfermeros pueden ser prevenidos y deben ser investigados y sancionados, aseguró la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy, durante una reunión virtual con diputados del Congreso capitalino, luego de referirse a la denuncia anónima de la doctora del Centro Médico Siglo XXI.

Pese a que desde abril instituciones y autoridades del sector salud anunciaron el reforzamiento de la seguridad de su personal en hospitales, las agresiones contra este grupo se han incrementado en las calles y el transporte público.

"Nos preocupa profundamente y nos indigna que el personal de salud reciba ataques. Es verdaderamente indignante, es insólito, es muy alarmante", ha comentado sobre los ataques el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El 14 de abril, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) había registrado dos quejas sobre temas relacionados a exclusión de personal médico a causa de la pandemia.

"El miedo, la desinformación y la desconfianza es lo que provoca esto", consideró entonces la titular del Conapred, Mónica Maccise.