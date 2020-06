Indignación en Rusia por un vídeo contra la adopción de niños por parejas gais

En el corto vídeo, ambientado en el año 2035, un niño de un orfanato ruso es adoptado por un hombre.

Pero una vez que sale del edificio y pregunta dónde está su madre, le muestra a su pareja: un individuo caricaturesco que lleva maquillaje y no se corta a la hora de regalar un vestido a su nuevo hijo. Por su parte, tanto el niño como las empleadas del orfanato no pueden contener la tristeza y la decepción al ver a su nueva familia.

"¿Esta es la Rusia que eliges? ¡Decide el futuro del país, vota por las enmiendas a la Constitución!", se puede leer en el pie del vídeo, en referencia a la enmienda al 72 artículo de la Carta Magna en la que se define a la familia como "la unión entre un hombre y una mujer".

El provocador vídeo generó mucha polémica e incluso ha sido eliminado de YouTube por violar las reglas de la plataforma. Los usuarios de las redes quedaron impactados por los estereotipos sobre las familias homoparentales presentes en el anuncio, mientras que las organizaciones LGBTQ+ exigieron que el vídeo fuese eliminado de todas las plataformas virtuales.

"Pero qué raro, parece que una familia tradicional no necesitó a este hijo, así que terminó en un orfanato. Y solo una familia homosexual decidió adoptarlo", "¡qué vergüenza!", "estoy en shock. ¿Qué les hace creer que los gais van a ponerle un vestido al niño y se van a llamar mamá y papá el uno al otro? Además, pocos gais llevan maquillaje", comentaron algunos de los usuarios de Instagram.

No obstante, también hubo quienes sugirieron que "el niño no podría ser feliz en una familia así". "Una familia con padres del mismo sexo no es normal", "un orfanato es malo, pero una familia homosexual tampoco es una opción", "el vídeo está fatal, pero estoy contento de que los matrimonios homosexuales no sean legales en Rusia", comentaron algunos de los usuarios.

El grupo activista Stimul presentó una solicitud ante el Comité de Investigación de Rusia contra los creadores del vídeo. El movimiento LGBT Set, a su vez, creó una petición en el portal Change en la que acusó a sus creadores de incitar al odio hacia los gais. La petición ya cuenta con más de 32.000 firmas, y no paran de aumentar.

El actor aficionado Alexandr Filimónenko, que interpreta el papel de padre del niño adoptado, pidió disculpas a todas las personas ofendidas y confesó que no estaba al tanto de los detalles de su papel, y simplemente aceptó la propuesta de los creadores porque necesitaba el dinero.

"Solo me dijeron que era un vídeo para internet", reveló Filimónenko.

El hombre subrayó que "no se trata de nada más que un personaje" que no tiene nada que ver con su opinión sobre el tema.

Por su parte, la propia agencia FAN declaró en un comunicado que el vídeo "muestra de forma alegórica la importancia de las enmiendas a la Constitución relacionadas con la defensa de los valores de la familia y las características del matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer".

"No exhortamos a discriminar a los representantes de la comunidad LGBT. Pero no permitiremos imponer a todo el pueblo ruso una moralidad desequilibrada y mentirosa", agregó la agencia.

El 1 de julio, se celebrará la votación nacional sobre las enmiendas a la Constitución de Rusia.

Las modificaciones a la Carta Magna especifican los nuevos requisitos que debe cumplir el presidente, los miembros del Gobierno y el Parlamento y los cargos relacionados con la soberanía y la seguridad nacional, establecen las garantías sociales del Estado ante los ciudadanos, modifican las funciones del Ejecutivo y el Legislativo, prohíben la secesión de los territorios de la Federación de Rusia y fortalecen el estatus del idioma ruso, entre otros aspectos. Además, una de las enmiendas

La homosexualidad no es un crimen en Rusia, pero el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal. Además, la llamada ley de propaganda homosexual, adoptada en junio de 2013, prevé fuertes multas por mostrar en público "relaciones sexuales no tradicionales" si hay menores delante.