El sexo en casa entre personas que no viven juntas es ilegal, según las nuevas leyes en Inglaterra

La ley establece unas restricciones en cuanto a los lugares donde las personas pueden dormir y reunirse.

"Ninguna persona podrá participar en una reunión que se lleve a cabo en un lugar público o privado al aire libre y que esté compuesta por más de seis personas, o en el interior, y que consista de dos o más personas", dice el nuevo texto de la ley.

Según una disposición separada,"sin una excusa razonable", que incluye mudarse de casa, trabajar, asistir a funerales, proporcionar cuidados y escapar de un daño.

No hay excepciones para las parejas que no viven juntas, lo que significa que pueden pasar tiempo juntos al aire libre pero no en el interior.

Mientras tanto, tener sexo al aire libre en un lugar público tampoco es legal, de acuerdo con las leyes preexistentes.

La policía puede arrestar o imponer una multa de 100 libras esterlinas (125 dólares) a las personas por infringir la nueva ley. Sin embargo, no puede revisar el interior de las propiedades privadas por tales violaciones.