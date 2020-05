Ocho insólitas soluciones anti COVID-19 por la nueva normalidad 

En todo el mundo las personas se las están ingeniando con ideas para que nos podamos encontrar pese al distanciamiento social que debemos tener a raíz de la pandemia de COVID-19. Entre creatividad, necesidad y viabilidad han surgido ideas que hasta hace poco serían impensables.

Ideas de la nueva normalidad

Campanas para comer en restaurantes

Un diseñador francés diseñó unas "capuchas" de plexiglás transparentes para facilitar la distancia interpersonal en los bares y restaurantes durante el distanciamiento social y que podamos disfrutar de comer afuera. Tienen forma de pantallas de lámparas, y se suspenden sobre las mesas.

Plex Eat: El original invento que nos permitirá ir a bares y restaurantes sin temor a contagiarnos de coronavirus pic.twitter.com/4Nmy1CuWHO — Prodigi0 2.0 (@Prodigi0_1) May 24, 2020

​Según publicó De Zeen, las ideó de 80 por 70 centímetros, aunque Christophe Gernigon dijo que también está desarrollando modelos más grandes para que parejas y familias puedan comer juntas. La aplicación del método se está evaluando en Francia, donde los locales de restauración podrán abrir, bajo condiciones, el 2 de junio.

Parlamentos virtuales

Los parlamentos sudamericanos han desarrollado sistemas de sesiones virtuales con énfasis en la seguridad. En Argentina, por ejemplo, las cámaras de Diputados y Senadores comenzaron a funcionar en mayo de forma remota, tras un primer receso obligado por la pandemia y la polémica sobre la mejor forma de continuar sesionando.

📎📸📹 ¿Virtual o presencial con distanciamiento social? Las opciones elegidas por cada país latinoamericano 🇦🇷🇧🇷🇨🇴🇪🇨🇵🇪🇧🇴🇨🇱🇻🇪🇺🇾 👇 https://t.co/CDDktkDHC4 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 27, 2020

​Para garantizar la seguridad de los datos, la actividad de los legisladores —que participan de las sesiones conectados desde sus domicilios o despachos en sus localidades— es monitoreada con "pruebas de ciberseguridad" por parte de la empresa estatal Arsat. Además, los parlamentarios son sometidos a un "chequeo de datos biométricos" para garantizar la legalidad de la votación.

Cápsulas para transportar enfermos

Aunque ya se utilizaban, ahora las empezaron a fabricar masivamente y cobraron notoriedad internacional. En México un grupo de ingenieros de la empresa XE Médica desarrolló una cápsula para trasladar enfermos con el objetivo de preservar la salud del personal médico. La cápsula cuenta con un contenedor que estabiliza la presión, aisla y filtra el aire que circula en ella, informó Corresponsables México.

Con 1000 unidades en operación en México y 9 paises mas, la #CápsulaXE de presión negativa es el estándar de traslado de paciente infecto-contagioso por su alta seguridad. pic.twitter.com/AXIWPXLrj2 — XE Médica Ambulancias 🇲🇽 (@XEMedica) May 15, 2020

​Autocines

Río de Janiero volvió a los autocines tras 27 años del cierre del Cine Lagoa Drive-In. Ahora el servicio permite disfrutar del cine en pantalla grande sin salir del automóvil. En Montevideo el Aeropuerto Internacional de Carrasco transformó su estacionamiento en autocine, se llama Aerolife y tendrá espacio para 90 autos.

Maniquíes comensales para evitar el vacío en restaurantes

El hotel y restaurante alemán Haase de Laatzen, cerca de Hannover, está utilizando maniquíes (también un muñeco de primeros auxilios) para "evitar que los clientes tengan sensación de vacío" debido a las restricciones impuestas para ocupar las mesas, publicó el sitio web de noticias Pulzo.

Círculos en el pasto y controles policiales en los parques

Esos fueron dos de los elementos visibles del esquema que se dispuso para minimizar los riesgos en los parques públicos hace unas semanas en Nueva York. Bill de Blasio, alcalde de la ciudad, lo había anunciado a comienzos de marzo. La presencia de las personas es por tiempo limitado, y en cantidades limitadas.

Fiestas de electrónica en autos

En Alemania están celebrando fiestas de electrónica para quienes concurran en auto. Según publicó Parabrisas, web especializada en automóviles, la fiesta se arma de la misma manera que si las personas fueran a bailar: escenarios inmensos y djs en vivo. Los autos deben posicionarse uno detrás del otro en diferentes filas, con la trompa hacia la cabina musical; en cada auto puede haber un máximo de dos personas (contando al conductor), que deben permanecer todo el tiempo dentro.

🇩🇪 Allemagne : Le Club Index de Schüttorf a du s'adapter face aux mesures liées au #COVID19 en faisant sa 2ème discothèque automobile dans un parking jeudi soir. Environ 500 spectateurs étaient présents dans 250 voitures (2 personnes maximum par véhicule) pic.twitter.com/Sxox7sZaSL — Alexandre L_B (@alex_le_bars) May 2, 2020

​Según Phoenix New Time, este fin de semana se celebrará una rave similar en el Wild Horse Motorsports Park en Chandler, Arizona, Estados Unidos.

Una nueva aptitud para el CV

Desde hace unas semanas en España algunas personas que están buscando trabajo han empezado a incluir en sus currículums que son inmunes al COVID-19. Pues así lo ha reconocido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad español, Fernando Simón. Según El Confidencial, dijo que "algunas personas están empezando a adjuntar su posible inmunidad en los CV para encontrar trabajo. ¿Qué le parece? (...) Yo creo que eso puede ser incluso ilegal. Y si no es ilegal, no me parece muy moral".