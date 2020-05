Lo que faltaba por ver: un Porsche 911 circula por un sendero lleno de baches | Vídeo

Un deportivo de lujo nada tiene que enviar a cualquier otro coche, aunque sin una importante transformación, uno no esperaría verlo en un terreno escarpado en mitad del bosque. No obstante, el propietario búlgaro de este Porsche 911 de generación 992 ha decidido poner su vehículo a prueba en un entorno bastante adverso.

Una página búlgara de Facebook dedicada a compartir vídeos insólitos, ha compartido la inusual aventura de este conductor al volante de su Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 2020.

Nada parece tener sentido en este vídeo: un deportivo cuesta abajo por un terreno forestal preparado, como mucho, para motocicletas, ante la atónita mirada de unos ciclistas que esperan para poder reanudar su marcha.

Las imágenes no han dejado indiferentes a los usuarios de Facebook. Por ejemplo, Elena Dimitrova comenta que "este Porsche lo vi bajar por la sucia pista, desde el túnel de arriba, y girando dos veces cerca de la gasolinera. Y mi vecino se reía y decía que un abuelo con un Porsche estaba cavando un agujero cerca de Shell, pero no me lo tomé en serio".

Estos y otros comentarios apuntan a que este auto ha hecho esta loca ruta en repetidas ocasiones. Uno podría imaginarse multitud de retos a los que someter a un vehículo deportivo, como, incluso, enfrentarlo a un avión de combate, pero lo que muestra este vídeo parece algo totalmente carente de sentido y sacado de una película ficticia.