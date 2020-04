JLo, Luis Fonsi, Elton John y Lady Gaga se unen en un megaconcierto benéfico contra el coronavirus | Vídeos

Durante el festival One World: Together at Home, convocado por la Organización Mundial de la Salud y la ONG Global Citizen, los artistas no solo interpretaron canciones desde sus hogares, sino también dieron al mundo un mensaje de solidaridad y fe.

"Recordemos aquí que en estos tiempos complicados sigue habiendo mucha bondad, esperanza y alegría en el mundo", declaró el célebre actor Matthew McConaughey.

A su vez, la actriz Sarah Jessica Parker dio las gracias al personal médico del hospital Elmhurst de Nueva York, la ciudad más afectada por el coronavirus. "Son héroes. Siempre estaremos agradecidos por los sacrificios que hicieron para mantener a la comunidad sana y salva", expresó.

Uno de los anfitriones del evento, el presentador Jimmy Fallon, sorprendió a todos con su don para la música al interpretar una cover del éxito Safety Dance, del grupo Men Without Hats, mientras que los médicos de distintas partes del mundo interpretaron un divertido baile.

Por su parte, Elton John dedicó su tema Lady Madonna "a los verdaderos héroes, los trabajadores del sistema de salud". El comediante Jack Black, a su vez, compartió con todos su divertida rutina de ejercicios.

Entre las estrellas que tomaron parte en el megaconcierto —que ya ha sido comparado con el legendario Live Aid , organizado en 1985 para recaudar fondos contra la pobreza en África— también figuran Juanes, Paul McCartney, Sebastián Yatra, Maluma, Camila Cabello, Natti Natasha, J Balvin y muchos más.

Además de las canciones, durante el megaconcierto también se emitieron los testimonios de los propios médicos, en los que narraban sus duras experiencias durante la pandemia.