Demi Lovato pasa la cuarentena junto a los personajes de las obras maestras del arte | Fotos

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 15 Апр 2020 в 12:08 PDT

Pero lo más curioso es que la intérprete de Sorry Not Sorry aparece en las imágenes colgada de un paracaídas y esto no solo se debe al juego de palabras (hanging out significa tanto "pasar un rato", como "colgar"), sino también a la reciente sesión de fotos de Lovato para la revista Harper's Bazaar.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 14 Апр 2020 в 1:14 PDT

En las fotos, tomadas por el fotógrafo británico Alexi Lubomirski, el también autor de las fotos oficiales del príncipe Harry y Meghan Markle con motivo de su compromiso, Lovato luce varios vestidos elegantes y hasta salta en paracaídas.