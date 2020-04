DiCaprio y De Niro te ofrecen un papel en su película si donas dinero a luchar contra el COVID-19 | Vídeos

La campaña, llamada All In Challenge, recaudará fondos para las organizaciones Meals on Wheels, No Kid Hungry y America's Food Fund. Además, un suertudo seleccionado al azar tendrá la oportunidad de pasar un día en el set de rodaje e interpretar un pequeño papel en la próxima película de Martin Scorsese, titulada Killers of the Flower Moon. El ganador también asistirá al estreno de la cinta, que narra los asesinatos de indígenas en Oklahoma en la década de 1920.

En la publicación, el intérprete de El renacido desafió a la presentadora Ellen DeGeneres y los actores Matthew McConaughey y Jamie Foxx. En cuestión de horas, DeGeneres y McConaughey aceptaron el desafío de Leo. Mientras que el actor ofreció al donante asistir a un partido de fútbol americano junto a su familia, la presentadora prometió convertir al ganador en el coanfitrión de una entrega de su famoso programa de entrevistas The Ellen DeGeneres Show.

A la campaña también se unieron celebridades como Justin Bieber, Drake, Alex Rodriguez, Ciara o Justin Timberlake. La iniciativa ya ha recaudado más de 5,5 millones de dólares.