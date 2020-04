El Instituto de la Mujer mexicano alerta que la cuarentena influye en la violencia doméstica

"El trabajo del Instituto de las Mujeres, en el marco de la contingencia, es visibilizar, justamente que hay un impacto diferenciado de la pandemia, de la epidemia entre las mujeres y los hombres. ¿Por qué decimos eso? Porque, por un lado, las mujeres están en la primera línea de respuesta", expuso en entrevista con Notimex.

Explicó que si se ven las estadísticas de México, 80% de las enfermeras son mujeres, alrededor de 40% de los médicos, son mujeres, "hay que hacer un reconocimiento de que las que están atendiendo son muchas mujeres, y que esas mujeres tienen que, en este marco de la contingencia con los niños y niñas en casa, tienen que ocuparse de eso y que tiene que haber políticas públicas para apoyarlas", dijo al anunciar un programa de microcréditos.

Destacó el papel tradicional que ha correspondido a las mujeres de cuidar de la familia, que en este periodo de confinamiento redunda en mayor exigencia.

"Por otro lado, las mujeres son, por este rol social, predominantemente las cuidadoras, entonces cuando nosotros le decimos a toda la población 'quédate en casa', tenemos que ver qué impacto tiene eso en la carga de trabajo de las mujeres, porque la mayoría se va a su casa a seguir trabajando de una manera remota, virtual, etcétera; también está el cuidado de la carga normal del cuidado de la familia, de los niños y las niñas, de los adultos mayores que hay, en este momento especial, cuidarlos todavía más", comentó.

NO a aceptar la violencia

La funcionaria no descartó un posible repunte de llamadas a los centros de atención de emergencia, debido al encierro obligado por la pandemia y que puede tener repercusiones negativas hacia las mujeres, los niños y las niñas.

"Esperamos que no, estamos trabajando para que no haya, eso depende de varias cosas, qué van a hacer los hombres ante eso, ellos son los agresores, ellos pueden dejar de agredir, repensarse qué tipo de hombres quieren ser. Las mujeres, pedir ayuda, acercarse, no tolerar la violencia, pedir respuestas. Y si todo el sistema funciona, no deberíamos tener más violencia, no deberíamos tener más feminicidios, es una corresponsabilidad de todos y de todas", expuso.

Nadine Gasman llamó a hacer comunidad ante hechos que vulneren los derechos de las mujeres.

"Ahora que todos y todas estamos confinados, si yo escucho que a mi vecina la están agrediendo, le están gritando, yo puedo llamar y decir 'oye, aquí a lado estoy oyendo que a mi vecina le están gritando'. Cuando hablamos de una responsabilidad de todos y todas, qué hago yo con relación a mí y mi familia, pero también con mis vecinas, con mis amigas".

No están solas

La titular del Inmujeres dijo que es importante que las mujeres sepan que no están solas, ante una emergencia pueden llamar al 911, las va a referir a donde pueden ir, les va a mandar la policía, una ambulancia, o lo que necesiten; que estén claras que no pueden soportar la violencia y que estamos ahí para ellas".

Destacó la aportación que realizan las mujeres dentro de la economía nacional, tanto formal como informal. "Sabemos que una gran mayoría de las mujeres que hacen trabajo no remunerado están en el sector informal, esto quiere decir que para muchas es vivir día a día".

"Y esto tiene un impacto muy importante en las mujeres jefas de hogar. En las mujeres que tienen sus emprendimientos. La taquería, la que vende dulces en la calle. Eso es trabajo informal que si no sales, tiene un impacto en los recursos", explicó.

Consideró que en esta crisis sanitaria actual es el momento de analizar el papel del hombre en la familia e impulsar un nuevo pacto social.

"Hablo mucho de que este momento de crisis es un momento de oportunidad para repensarnos como sociedad, para hacer un nuevo pacto social que empiece desde las familias, desde estas relaciones, donde los hombres tienen que cuestionarse profundamente qué quiere decir ser hombre en el Siglo XXI, cuál es su papel dentro de la familia, y cuál es su corresponsabilidad en el cuidado de los niños y las niñas, en el cuidado del hogar", añadió.

Y estas medidas de prevención de violencia contra las mujeres, sostuvo, tienen que ir aparejadas con un mensaje muy claro e inequívoco para las mujeres que de no porque estemos en una contingencia sanitaria, no tenemos que ser conscientes de si sufrimos o no violencia y que si sufren violencia no se la tienen que aguantar.

Reafirmó que las féminas "no están solas, tenemos servicios, tenemos líneas de apoyo, que estamos el gobierno, pero también la sociedad civil para decir 'no estás sola, no tienes por qué sufrir violencia, no tienes por qué ponerte en mayor riesgo porque estamos en esta contingencia y tienes que pedir ayuda'".

Gasman Zylbermann aseguró que hasta este momento de la pandemia, no ha habido un incremento de las llamadas de emergencia denunciando hechos de violencia contra las mujeres.

"Ojalá que podamos prevenirlo, ojalá podamos decir estos mensajes de 'quédate en casa, en paz, cuidémonos los unos a las otras, contribuyamos todos y todas al cuidado' o sea, a todo lo que se necesita en una casa para que funcionemos cuando estamos todos 24 por 24, por ahora, por un mes, requiere una redistribución del trabajo, que los niños y las niñas se involucren", planteó.

Añadió que los hombres que se involucran en el cuidado son menos violentos, y ese es el llamado a los hombres, a decir "la violencia no es aceptable, la violencia es un delito y no importa en qué situación del mundo estemos, no se va a tolerar, las mujeres tienen apoyo".

Mencionó el estado de precariedad en que se vive en el sector salud y la necesidad de reformar las condiciones en que se vive en el país, asimismo indicó que se tiene contemplado rescatar las vivencias de las mujeres durante el periodo de confinamiento.

"En el Inmujeres estamos muy ocupadas en mandar mensajes, en fortalecer los programas sociales del gobierno para el aquí y ahora cambiarlo, estamos viendo como están viviendo las mujeres, lo que se está diciendo en las redes. Estamos pensando hacer un blog, recuperar esta información", explicó.

"Lo más importante de nuestro trabajo es, por un lado, hablarle directamente a la sociedad, directamente a los hombres, en lo que tienen que hacer para cambiar, para que no se nos suba la violencia, que se resuelvan los conflictos. Que realmente los hombres asuman que su compañera de a lado es igual a él y que tienen que compartir las labores de cuidado. Y por otro lado estamos muy cerca de las mujeres diciéndoles 'no tienes que aceptar la violencia y aquí estamos, no estás sola'".

Tiene que caer el patriarcado

"El gran llamado fue el 8 y 9 de marzo [durante la marcha y el paro de labores] que lo oímos claro y sin tapujos de las mujeres, que se tiene que caer el patriarcado, esta sociedad como está organizada, con estas desigualdades que son muchas, múltiples, tiene que cambiar, tiene que cambiar la redistribución de la riqueza".

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres añadió que se está trabajando con las secretarías federales para establecer un plan de ayuda dedicado a las mujeres.

"Cuando pensamos en quién está en situación de mayor vulnerabilidad, los niños y las niñas, las mujeres, las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres rurales. Si queremos cambiar, que la contingencia no le pegue más duro a las que siempre les pega todo más duro, tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para que a ellas les lleguen los recursos, los programas, la información", declaró.

Apuntó que hay 70 refugios funcionando en México, la mayoría son de organizaciones de la sociedad civil, "pero también hay refugios en la red pública, donde las mujeres pueden acudir para hacer una evaluación de su situación apoyo sicológico jurídico, evaluación de su riesgo y ser acompañadas para denunciar".

Y lo más importante proteger la vida de las mujeres, proteger su seguridad, que esté fuera, que no quiere decir que ella se tenga que salir, "de hecho los que se deberían de ir son los agresores, no ellas. Ellas tienen que tener medidas de seguridad, todo esto está funcionando, hay juzgados, hay guardias en los juzgados que pueden emitir medidas de protección, los centros de atención están funcionando, hay líneas de apoyo sicológico, de asesoría jurídica, los estados los tienen, los están operando".

¡Hey! aquí están las mujeres

La participación del Inmujeres en el diseño y aplicación de políticas públicas refiere a sostener intercambios con las secretarías de Estado, refirió su titular.

"Somos parte del gabinete ampliado, en este momento el gabinete está más restringido, esta visión la está llevando con mucha entereza y mucho compromiso la secretaria de Gobernación y nosotros estamos en comunicación continua para trabajar sobre las perspectivas de género en las políticas públicas", explicó.

"Estamos hablando con la secretaría de Hacienda, con Cultura, con Bienestar, con Salud, ni se diga, para asegurarnos que este 'hey', aquí están las mujeres, esté en la agenda nacional. Estamos dialogando con las diferentes instancias del gobierno", afirmó.

Agregó que el trabajo del Inmujeres es lograr que haya transversalidad en el desarrollo y aplicación de las políticas públicas hacia el sector femenino.

"Es la cuestión de cómo estas políticas o esta situación impacta de manera diferente a hombres y mujeres y eso queremos visibilizar lo que impacta de manera diferente. Ese es el trabajo del Instituto, tenemos el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2026, lo desarrollamos escuchando a las mujeres en todo el país. Tenemos como 270 acciones específicas", dijo.

Finalmente, Nadine Gasman hizo un llamado a los hombres y las mujeres para repensar el cambio en las relaciones y trabajar en la igualdad, "porque es muy bueno para las mujeres, pero también es bueno para los hombres y ni se diga para la sociedad", enfatizó.