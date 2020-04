'Iron Man' habla con los niños argentinos sobre el COVID-19 | Vídeo

Antes de convertirse en Iron Man, Loiacono ya había dado clases de lectura y había implementado actividades para ayudar a los niños en sus tareas de casa.

"¿Qué hacen los superhéroes? Colaboran, ayudan, protegen. En el caso mío (...) uno se pone al frente de colaborar con los chicos y con las familias con los temas de la lectura y bueno en algún momento nos damos cuenta que empieza a dar los resultados muy positivos", explica el autor de esta manera tan insólita de enseñar.

Según Loiacono, imparte su taller en directo y en él participan no solo los chicos, sino también sus padres. Además, empezaron a involucrarse los docentes, quienes anteriormente le decían "no sabes cómo me cuesta que los chicos den la importancia a la lectura".

"Pero ahora los chicos entienden que tienen que toser en el pliegue del brazo, que tienen que lavarse las manos, que tienen que usar el alcohol en gel y que tienen que mantener esta distancia social hasta que podamos vencer esta pandemia. De hecho son del equipo de Iron Man. ¿Y cuál es? Hay que vencer a un enemigo y el enemigo es el coronavirus. ¿Cómo lo hacemos? Protegiéndonos entre todos", explicó.

La respuesta que Loiacono recibe es realmente "fantástica". Los padres le dicen que sus hijos empezaron a hacer las tareas, que se pusieron a leer o se interesaron en hacer mejor los dibujos.

Hasta la fecha Argentina registró más de 1.200 casos de contagio y 37 muertes a raíz de la expansión del coronavirus. Muchas escuelas en el país latinoamericano ya han pasado a impartir clases a distancia, utilizando los sistemas de aula virtuales.