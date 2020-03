Tom Hanks comparte un emotivo mensaje tras dar positivo en coronavirus

"Queremos agradecer a toda la gente de Australia que nos cuida tan bien. Tenemos COVID-19 y estamos aislados para no contagiar a nadie más", informó el intérprete, quien agregó que "hay cosas que podemos hacer para superar esto, siguiendo los consejos de los expertos y cuidando de nosotros mismos y de los demás, ¿no?".

"Recuerden, pese a todos los eventos actuales, no se llora en el béisbol", concluyó Hanks, en referencia a su icónica película A League of Their Own (Ellas dan el golpe en España y Un equipo muy especial en Hispanoamérica).

El ganador del Óscar se encontraba en la ciudad australiana de Gold Coast, filmando el largometraje biográfico Elvis, cuando tuvo los síntomas del coronavirus.

"Estamos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo", declaró el estudio Warner Bros. a través de un comunicado.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud definió como una pandemia la enfermedad COVID-19, causada por el nuevo coronavirus que empezó a propagarse desde la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. A nivel global, el patógeno ya infectó a más de 130.000 personas en unos 120 países y provocó más de 4.700 muertes, la mayoría en la China continental.