Bill Clinton comparte la razón por la que engañó a su mujer

El expresidente afirmó que mantuvo sexo con Lewinsky para distraerse de las presiones en el trabajo y manejar su ansiedad.

"No es una defensa, es una explicación. Fue horrible. Me siento terrible", explicó el político para la serie documental de Hulu. También comparó el estrés del despacho oval con el de un boxeador, cuyo "combate de 15 asaltos se extendió hasta 30 asaltos".

Percibía a su interna como "algo que te haría olvidarte de eso por un tiempo" hablando de "presiones y decepciones, terrores, miedos a lo que sea". Tener una aventura fue, para él, una manera de sobrellevar su ansiedad durante años.

El exmandatario también aseguró que es "una persona totalmente diferente a la de hace 20 años". El incidente tuvo lugar en 1995, cuando Monica tenía tan solo 22 años, y por poco le costó el puesto presidencial. El mandatario fue procesado en un impeachment, pero fue absuelto por el Senado.

Hillary se sintió "devastada"

La excandidata presidencial y secretaria de Estado Hillary Clinton afirmó en el documental que se sintió "devastada" por la infidelidad de su marido: "No me lo podía creer. Estaba personalmente muy herida y no me lo podía creer, no podía creer que hubiera mentido".

Luego, la pareja decidió ver a unpara salvar su matrimonio. Bill Clinton definió los encuentros con el consejero matrimonial como "una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer".

Respecto a la decisión de Hillary de seguir adelante con el matrimonio, ella misma reveló que "algunas personas pensaron que había tomado la decisión correcta y otras pensaron que había tomado la decisión incorrecta" y que "por eso he recibido tanto apoyo como críticas por la decisión que tomé, y ha sido cierto desde el principio".

Según Bill Clinton, "estaba tan agradecido que ella pensara que aún teníamos suficiente para aguantar. Dios sabe lo que pagó por eso".

Monica Lewinsky, por su parte, llegó a ver su relación con el expresidente como "un grave abuso de poder", basándose en la diferencia de edad de 27 años entre los amantes y la posición de Clinton de entonces. En la serie, el político aseguró arrepentirse del incidente.

"Me siento terrible por el hecho de que la vida de Monica Lewinsky fuera definida por ello. Injustamente, creo", señaló.