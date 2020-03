Karla Panini responde: la boda que ha incendiado las redes sociales en México

La polémica boda celebrada esta semana entre la conductora de televisión Karla Panini y Américo Garza trae controversia. La presentadora mexicana no ha dejado de recibir críticas en su cuenta de Instagram tras las últimas declaraciones de Rubén Luna, hermano de Karla Luna.

Tal y como hizo público en las redes sociales, el hermano de la difunta no ha podido ver a sus sobrinas, las hijas de Américo y Karla Luna. Su padre les ha prohibido convivir con la familia Luna.

"Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, videollamada, y menos en persona. Mi hermana mandó que la llamáramos a ella para que de alguna manera quedaran en paz, para que no hubiera remordimientos, y esta persona no acudió al llamado de mi hermana, no le interesó", expresó el hermano de Karla Luna en un vídeo publicado en redes sociales y comentado por el programa de opinión mexicano De primera mano.

Esto ha echado más leña al fuego en el ya de por sí candente tema de la traición de Panini a Luna, a la que acusan de quitarle el marido a su amiga.

Panini es una de las antiguas presentadoras del hilarante programa de televisión Las Lavanderas, el cual conducía en dúo con su amiga y compañera Karla Luna, que había superado un cáncer. Las comediantes eran el centro de todas las miradas gracias a su programa, pero este se acabó en 2014 tras descubrir Luna que Américo, que era su marido en aquel entonces, le había sido infiel con Panini.

Cansada de las reiteradas y fuertes críticas y de los hirientes comentarios que estaba recibiendo, Karla Panini alzó la voz en sus stories de Instagram: "Nunca vamos a ser perfectos, somos humanos, somos de carne", se defendía la comediante, preguntándose "¿cómo pensaría Jesús de esa gente?", en referencia a sus detractores.

Detractores y, sobre todo, detractoras. La lavandera se refirió específicamente a las mujeres que la critican, a las que dirigió una reflexión que se puede escuchar también en el vídeo.

"Brujeres, mujeres hermosas que vienen a esta cuenta (...) bufándose y atacándome: muchachas, ustedes son igual de imperfectas que yo, que yo he sido, que yo soy. Estamos peleando por una igualdad, porque se nos respete, y entre nosotras hablamos mal de nosotras", reflexionó Karla Panini.