Todos los detalles de la terrible tragedia en la fiesta de la bloguera rusa que dejó 3 muertos | Fotos, vídeo

La exitosa bloguera, que hace revisiones de productos fármacos y cuenta con más de 1,5 millones de seguidores, estaba celebrando sus 29 años en una sauna con una piscina.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 28 Фев 2020 в 7:54 PST

Su esposo, Valentín Didenko, compró 25 kilos de hielo seco y los tiró a la piscina para que se produjera una impresionante nube de niebla y cubriera la superficie del agua.

Sin embargo, el deseo de impresionar a los amigos y ganar más likes en las redes sociales les costó demasiado caro. Cuando el hielo seco entró en contacto con el agua, se produjo dióxido de carbono, las personas que se habían metido en la piscina perdieron la conciencia.

Dos personas fallecieron inmediatamente en el lugar del accidente y Valentín murió más tarde en el hospital por un edema de pulmón, según la bloguera.

"En un segundo, [el hielo seco] comenzó a evaporarse. Pero a diferencia del vapor de agua, no se elevó, sino que por el contrario, comenzó a desplazar el oxígeno encima del agua. La gente estaba en el agua. Empezaron a respirar dióxido de carbono puro en lugar de aire", comentó a Sputnik la médica Nadezhda Chernishova.

Al mismo tiempo, la especialista señaló que la evaporación de dióxido de carbono no es peligrosa si su concentración no es alta y el espacio está bien ventilado. Pero la piscina es el entorno más desfavorable para su uso, porque en este caso, el dióxido de carbono permanece en la superficie del agua y la gente no recibe oxígeno.

Los participantes de la fiesta incluso habían vestido unos trajes y gafas especiales. Y Valentín había leído las instrucciones en el envase del hielo seco que decían que el uso del producto conllevaba ciertos peligros, incluida la emisión del dióxido de carbono.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 4 Мар 2020 в 7:58 PST

El conductor que llevó el envío del hielo seco a la fiesta aseguró que también había avisado a Valentín de los peligros.

"Le dije: 'Tengan cuidado, no se quemen, no se congelen, [el hielo seco] está frío'. [Valentín] contestó que la piscina estaba climatizada, y que él lo sabía todo, porque no era la primera vez que manejaba hielo seco", dijo el repartido al canal ruso 360.

Según las publicaciones anteriores de la bloguera, a su esposo le gustaba realizar experimentos con hielo seco, pero este último resultó fatal para él y para dos de sus amigos.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 18 Ноя 2019 в 12:06 PST

Ekaterina hacía transmisiones en las historias de su cuenta de Instagram tanto de su fiesta, como desde el hospital. Muchos seguidores condenaron esta conducta de la bloguera que no dejó de hacer publicaciones si siquiera en unas condiciones tan duras. Sin embargo, Ekaterina explicó que seguía los consejos de su psicólogo.

"Cuando publico en Instagram, al igual que lo hacía antes, me siento mejor. Mi psicólogo me dice que no me quede callada, que hable con los parientes, personas cercanas, amigos. (…) Cuando estoy sola, siento dolor y lloro", escribió en las historias de su cuenta.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 19 Фев 2020 в 9:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 26 Янв 2020 в 3:45 PST

Ekaterina y Valentín llevaban 10 años juntos y estaban casados. Tienen un hijo que pronto va a cumplir 2 años y una hija de 4 años.