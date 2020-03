Irina Baeva se defiende tras ser acusada de 'rompehogares'

Bozzo consideró que Baeva no era un ejemplo de mujer por "haberse entrometido en el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto", el actual novio de la actriz rusa, y ser "una robamaridos".

"Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú. No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras", afirmó Bozzo al programa El gordo y la flaca.

En otra aparición posterior, en el programa De primera mano, Bozzo volvió a arremeter contra Baeva, llamándola una "rompehogares".

Al preguntarle los periodistas por las ofensas de Bozzo hacia ella, la actriz rusa contestó intentando evitar extender la polémica.

"No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos de Televisa. Nunca jamás me ha dicho nada en persona. Creo que, como te digo, hay que tomar las críticas de quien vienen y finalmente nunca escuchar la crítica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo", expresó Baeva.