La vuelta de Harry al Reino Unido se convierte en una 'pesadilla' para William

Los rumores acerca de los desentendimientos entre Harry y William han existido desde que el primero decidió casarse con Meghan Markle tras relacionarse con ella durante menos de un año. En aquella ocasión, los tabloides británicos reportaron que William le dijo a su hermano menor que no apurara las cosas.

Ahora, Harry y Meghan están "a punto de partir peras" con William y su esposa, Kate. La pareja de Sussex ha decidido volver al Reino Unido por primera vez desde que anunciaron que se alejarían de sus deberes reales para buscar independencia financiera. El problema es que lo harán en el mismo período en que los duques de Cambridge realizan

Una fuente cercana a la realeza comentó al medio británico The Sun que existen temores de que el regreso de Harry y Meghan pueda eclipsar al viaje de William y Kate, cuya gira, será la primera que realiza un miembro de la familia real desde el Brexit.

El próximo 5 de marzo, el último día de la gira de los duques de Cambridge por Irlanda, Meghan y Harry asistirán a los Premios de la Fundación Endeavour en Londres. Aunque los compromisos se llevarán a cabo en horarios distintos, la conmoción causada por la rara aparición de los Sussex en el Reino Unido probablemente acaparará la atención mediática en lugar del compromiso real de William y Kate.

"Si bien William respeta plenamente el derecho de Harry de regresar cuando lo desee, de hecho, se alegra de haber regresado, aunque sea brevemente, le gustaría que no hubiera sido al mismo tiempo que su gira irlandesa", apuntó una fuente al tabloide británico, antes de agregar que el hermano mayor sabe que los periódicos y la televisión centrarán su atención completamente en Harry y Meghan.

La fuente apuntó que esto es una "pesadilla" para los empleados responsables de organizar la agenda real, ya que no tienen "ningún control sobre Harry". Consideró que el príncipe ahora no tiene en su equipo a alguien con la experiencia necesaria, sino a alguien más acostumbrado al mundo del entretenimiento estadounidense "que no va a respetar las opiniones del resto de la familia real".