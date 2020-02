Legendario músico español de la modernidad cumple 57 años

Ignacio de la Macarena Cano Andrés, más conocido como Nacho Cano, cumple este 26 de febrero 57 años de edad. Pasados casi cuarenta desde su aparición en la escena musical española en tanto que integrante del trío Mecano, su carrera puede definirse como meteórica. Responsable del estilo tecno pop del citado conjunto, Nacho Cano disfrutó junto con su hermano José María Cano y la cantante Ana Torroja de una fama inusitada durante los años ochenta, que se vio refrendada por las ventas millonarias de sus discos.

Felicitamos a Nacho Cano que hoy cumple 57 años. pic.twitter.com/9tL1Hf2DBU — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) February 26, 2020

Autor de la mayoría de las letras de Mecano, Cano también ofreció su talento compositivo a bandas como Olé-Olé o La Unión. También ha compuesto la música de diferentes programas para Radiotelevisión Española (RTVE) y muchas sintonías de spots publicitarios (anuncios de ONCE), así como la melodía de una campaña del Ministerio de Cultura de España (La Moda de España) y diversas cabeceras de series televisivas. En 2005 creó el musical Hoy No Me Puedo Levantar, de éxito arrollador.

Una vida intensa

Nacho Cano también es célebre por haber protagonizado en 1989 junto a Penélope Cruz el videoclip de uno de las canciones más famosas de Mecano, La Fuerza del Destino. Se trata de la primera aparición estelar de la actriz, quien entonces contaba sólo con 15 años de edad. Posteriormente, en 1991, Nacho Cano y Penélope Cruz iniciaron una relación sentimental que duró hasta mediados de los años noventa.

Se da la circunstancia de que la letra de La Fuerza del Destino es completamente autobiográfica y relata el momento en que su autor trabó conocimiento en 1981 con la escritora asturiana Coloma Fernández Armero (Gijón, 1962), con quien mantuvo una relación hasta 1989. En el videoclip, que acumula en Youtube más de 36 millones de reproducciones, una quinceañera Penélope hace de Coloma.

El texto, entre atrevido y anecdótico, narra fielmente lo ocurrido en la realidad: 'Aquella noche fue un desastre, no me comí un colín/Estas dos son sólo un par de estrechas, nos fuimos a dormir/Pero la fuerza del destino nos hizo repetir. Dos cines y un par de conciertos, empezamos a salir'.

"Te dije nena dame un beso/tú contestastes que no".

Sin embargo, la canción es también recordada por dar soporte a uno de losdel mundo artístico español en aquellos años, con la utilización incorrecta del pretérito perfecto y su 's' sobrante:

Nacho Cano vivió velozmente los mitificados años ochenta en España, donde siendo aún un adolescente se vio rodeado de dinero y éxito, que tal y como ha contado en más de una ocasión, no supo manejar:

"Que no se me vaya la cabeza, que no se me vaya la cabeza… Y se me fue", confesó a TVE, describiendo así la primera vez que acudió a la Sociedad General de Autores (SGAE) a recoger un cheque millonario por derechos de autor a principios de los años ochenta con apenas 17 años.