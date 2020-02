Fallece el científico y filósofo argentino Mario Bunge a los 100 años | Fotos

"Gracias a mi postura más bien anticlerical

No será un siglo de éstos cuando entre al santoral:

No acudirán beatas a pedirme un milagrillo,

No vendrán los ladrones a vaciarme mi cepillo."

- Javier Krahe.



Hoy murió Mario Bunge. La tierra le sea leve. pic.twitter.com/iFKLS3Pcv6