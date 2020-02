¿Qué une a Rihanna, Kurt Cobain e Ivana Trump?

Los fans de la también empresaria, diseñadora de moda y filántropa inundaron Twitter con publicaciones en las que felicitaron a la cantante y le desearon mucha suerte y mucho éxito en su carrera artística.

FELIZ CUMPLEAÑOS AL AMOR DE MI VIDA @rihanna TE AMOOOOO pic.twitter.com/0b2P5XVzEY — 🦦 (@k666vin) February 20, 2020

Feliz cumpleaños a una de las personas que más admiro en este mundo y me ha enseñado muchísimas cosas, te quiero mucho @rihanna pic.twitter.com/y4sYFz4TW1 — ÷ (@indigovchild) February 20, 2020

@rihanna FELIZ CUMPLEAÑOS REINA ABSOLUTA DEL PLANETA TIERRA — pili (@faIIingoverdemi) February 20, 2020

@rihanna mi niña muchas felicidades que aunque no saques música sabes que te quiero mucho que te regalen muchas cosas y a ver si nos regalas un álbum a nosotros 🙂🤬😍😍🖤 — Ewan (@ewanknightt) February 19, 2020

Nacida en 1988 en Barbados, Rihanna no solo es una de las artistas más vendidas de todos los tiempos —tiene 8 álbumes y 71 sencillos y ya se llevó casi 200 galardones musicales como Grammy, Billboard o MTV—, también es propietaria de una marca de lencería para mujeres de todas las tallas. Además, tiene su propia marca de cosméticos, Fenty Beauty.

Sin embargo, Rihanna no es la única personalidad influyente que cumple años el 20 de febrero. La famosa cantante comparte su cumpleaños con el líder del icónico grupo de grunge Nirvana, quien cumpliría 53 años, y la exesposa de Donald Trump.

Los aficionados a la música rock rindieron homenaje al legendario intérprete de Seattle Kurt Cobain (1967-1994), quien dejó este mundo a una edad muy temprana pero entró para siempre en la historia de la música.

FELICIDADES al GRAN KURT COBAIN....<3 pic.twitter.com/LONTRFfbNH — DrMuerte (@drmuerteBDF) February 20, 2020

fc a esta persona que amo tanto, que fue tan superior y que hace falta todos los días, me pone tan mal que hayas pasado por tanta mierda pero ojala hayas encontrado la paz, nunca voy a saber de alguien tan correcto como vos, te extraño todos los días, feliz cumpleaños kurt cobain pic.twitter.com/SkPWhyfRWx — pi (@rocketnroses) February 20, 2020

El espíritu de la generación X hubiese cumplido 53 años hoy,nos dejaste a los 27 pero sin duda tu música y tu legado es eterno...

¡Felicidades @kurtcobain! pic.twitter.com/PtTq8UuZM0 — Pepe Botika (@ManisKa_) February 20, 2020

lloremos porque hoy es el cumpleaños 53 de Kurt Cobain, agradezcamos que lo tuvimos en este mundo, no fue el artista perfecto ni la persona perfecta pero aún así siempre será una leyenda. pic.twitter.com/WMEhUwkm0H — ˢᵃʳᵃʰ°⋆†🥀 (@soft4worldx) February 20, 2020

Kurt Cobain, el que alguna vez fue vocalista y guitarrista de Nirvana, una de la bandas más aclamadas del mundo, nació un día como hoy hace 53 años.



Feliz cumpleaños #KurtCobain pic.twitter.com/hH8EqLyfGV — Felipe Henríquez Ordenes (@PipeHenriquezO) February 20, 2020

​Entre los temas más famosos de Nirvana figuran Smells like teen spirit, Come as you are y Lithium.

La exmodelo, escritora y empresaria checa y madre de la primera hija estadounidense Ivanka Trump, Ivana, celebra hoy su cumpleaños número 71. La mujer desempeñó un papel clave en la fundación de la Trump Entertainment Resort, en 1988.

Luego de su divorcio con Donald Trump, firmó un contrato con la agencia William Morris y escribió varios libros —entre ellos The best is yet to come: coping with divorce and enjoying life again (Lo mejor está por llegar: cómo lidiar con el divorcio y disfrutar otra vez de la vida)— que pronto se convirtieron en superventas. En 2001, comenzó a escribir una columna de consejos para mujeres divorciadas en la revista especializada Divorced.

La mítica supermodelo Cindy Crawford también está de cumpleaños, y te invitamos a ver algunas de las instantáneas más impresionantes del Instagram de la celebridad, famosa por su característico lunar:

