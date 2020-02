¿Qué es la justicia social y por qué es tan importante?

No es algo material, pero sí se puede traducir en materialidades porque lucha contra las injusticias que dejan huellas en el cuerpo: el hambre, la ignorancia y el analfabetismo, la enfermedad, la violencia. Porque la desigualdad es corpórea —y la equidad también—, desde 2008 cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social.

Erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y el trabajo decente; buscar la igualdad entre los géneros y el acceso al bienestar social para todos: así define la ONU a la justicia social, un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera entre los habitantes de los países, y entre los países. Su objetivo es lograr una sociedad más justa y equitativa.

Es un valor social que promueve el respeto igualitario entre las personas, de sus derechos y obligaciones. Eliminar las barreras que enfrentan debido a su género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad es promover la justicia social. También lo es luchar por la, los derechos de los pueblos indígenas y migrantes. Lo importante es que fomenta la integración y la protección frente a la explotación de los más vulnerables.

La Asamblea General de ONU advierte que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que, a su vez, "no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales".

La ONU toma como ejemplo la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la justicia social para una globalización equitativa, del 10 de junio de 2008, que tiene el objetivo de "garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo".

​El tema propuesto por ONU en 2020 para conmemorar el Día fue "Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social", con especial énfasis en el empleo. Y señala:

uno de cada cinco trabajadores todavía vive en pobreza moderada o extrema;

las disparidades geográficas impiden el acceso al trabajo decente;

muchos trabajadores enfrentan salarios estancados;

prevalece la desigualdad de género y las personas no se benefician por igual del crecimiento económico.

También advierte que las desigualdades entre los países "están debilitando la cohesión social, impidiendo que las personas alcancen su máximo potencial y agobiando las economías".