Selena Gomez se sincera sobre el abuso emocional que sufrió con Justin Bieber

Según la artista, encontró la fuerza que le faltaba en esta relación.

"Es peligroso instalarse en una mentalidad victimista (…) Siento que fui víctima de cierto abuso", declaró la celebridad estadounidense en una entrevista con la emisora de radio NPR.

Cuando a la estrella le preguntaron si se trataba de un tipo de, Gomez respondió afirmativamente.

"Si, y pienso que es eso... Tuve que encontrar una manera de entenderlo siendo adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado la manera de atravesar esto con la mayor elegancia posible", aseveró.

Gomez empezó a salir con Bieber en 2011, cuando tenía 18 años y él, 16. La última cita de los dos cantantes tuvo lugar en 2018. Sin embargo, no está claro precisamente cuándo Gomez sufrió abuso emocional. La cantante tampoco pormenorizó en la forma de maltrato que experimentó. Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica de EEUU, el abuso emocional puede incluir manipulación, abuso verbal, repudio, acoso e intimidación.

Se trata de un tipo de maltrato personalpsicológica o sexual, aunque este también puede ser acompañado por otras formas de abuso y puede pasarle a cualquier persona sin importar su género, edad, orientación sexual, raza y situación económica.

Si bien los representantes de Bieber no comentaron la entrevista de Gomez, el mismo cantante canadiense se sinceró una vez en una publicación hecha en Instagram, que no tenía nada que ver con la entrevista de su expareja, diciendo que "empezó a tomar las drogas pesadas a la edad de 19 años y abusó de todas sus relaciones".

En septiembre de 2018 Bieber se casó con la modelo estadounidense Hailey Baldwin y definió su boda como "la mejor temporada" de su vida.