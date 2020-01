Alicia Keys rinde homenaje a Kobe Bryant en los Grammy | Vídeo

"Estamos aquí con el corazón roto, en la casa que Kobe construyó. Hoy, Los Ángeles, EEUU y todo el mundo perdieron a un héroe. Kobe y su hija Gianna están en nuestras almas y espíritus", declaró la intérprete.

Luego de su emotivo mensaje, Keys interpretó el tema It's so hard to say goodbye to yesterday (es tan dificil decirle adiós al ayer) junto al grupo Boys II Men.

"Te amamos, Kobe, eras un hombre extraordinario. Vamos a llorar, a bailar y a amar, y estamos seguros de que aquí tendremos una energía hermosa, porque esto es lo que hace la música, que es lo más sanador del mundo", agregó la cantante tras la actuación.

Bryant, de 41 años, falleció en un accidente de helicóptero en Calabasas, a las afueras de Los Ángeles. Junto a él viajabany otras siete personas. La Policía informó que la niebla pudo ser la posible causa de la catástrofe.

"Las condiciones meteorológicas no correspondían a los estándares mínimos para los vuelos", afirmó el portavoz del ente, Josh Rubenstein.