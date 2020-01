Desde '1984' hasta 'Harry Potter': los libros más prestados por la Biblioteca Pública de Nueva York

El libro infantil The snowy day (Un día de nieve), del estadounidense Ezra Jack Keats, que narra la historia de un niño que ve la nieve por primera vez, lidera la lista con 485.583 préstamos.

Cabe recordar que este ha sido el primer libro ilustrado de la historia con un niño afroamericano como protagonista.

"Es pura magia tanto para niños como para adultos. La gente quiere compartir esta experiencia con sus hijos", explicó uno de los autores de la lista, Andrew Medlar.

En el segundo lugar del ranking se sitúa la obra infantil de Dr. Seuss The cat in the hat (El gato en el sombrero) —con 469.650 préstamos desde su publicación en 1957—, que cuenta las aventuras de un gato antropomórfico vestido con un sombrero de copa.

La novela distópica 1984, de, se encuentra en el tercer peldaño de la lista elaborada por la biblioteca, con 441.770 préstamos. Otro libro distópico, Fahrenheit 451, de, ocupó el séptimo lugar del ranking.

No obstante, fueron los libros infantiles los que gozaron de mayor popularidad entre los asistentes a la biblioteca neoyorquina, ocupando de esta manera la mayoría de los puestos del top 10 de la lista.

La Biblioteca Pública de Nueva York, fundada en 1895, cuenta con una impresionante colección de más de 53 millones de libros.

Esta es la lista de los 10 libros más prestados por la Biblioteca Pública de Nueva York: