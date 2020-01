¿Meghan y Harry repiten el mismo error que cometió la princesa Diana?

El exsecretario de prensa de la reina Isabel II, Dickie Arbiter, aseguró que Meghan y Harry tienen una actitud muy similar a la de Diana cuando le exigen a la prensa respetar la privacidad de su familia.

En noviembre de 2019, los duques de Sussex decidierondespués del estreno de su documental Harry & Meghan: An African Journey que se grabó durante su tour por Sudáfrica . Argumentaron que es agobiante la constante presión mediática a la que están sometidos en el Reino Unido.

Según el exsecretario de prensa, la pareja real utilizó la atención mediática a su favor con el documental que rodaron. Opinó que Diana tenía esta actitud: usar los medios a su favor en un momento determinado y al día siguiente quejarse de ellos.

En 2013, en el documental de Amazon Prime Royalty Close Up: The Photography of Kent Gavin, habló con franqueza sobre este tema.

Arbiter dijo: "Ella dijo una vez que los medios la perseguían y la perseguían, pero no se puede esperar que los medios estén solo en los momentos convenientes. Ellos estarán allí todo el tiempo".

Otros expertos de la realeza presentados en el documental recordaron un ejemplo clásico de cómo Diana hizo esto cuando estaba de vacaciones en Saint-Tropez en 1997.