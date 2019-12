¿Misterio resuelto? Esta es la posible razón por la que Melania Trump nunca sonríe 

La periodista estadounidense Kate Bennett logró resolver el misterio de Melania. En su reciente libro titulado Free, Melania: The Unauthorized Biography, la también reportera de CNN afirmó que la cara de póquer de la primera dama probablemente se debe a... sus raíces eslavas.

El hecho es que la esposa de Donald Trump nació en Eslovenia y fue en julio de 2002 cuando visitó por última vez su país natal. Según Bennett, en la cultura eslava, una sonrisa debe ser sincera, de modo que Melania simplemente hace lo que es natural para ella.

"Mantener la sonrisa solo para causar una buena impresión no era cosa de Melania", explicó la autora del libro, quien agregó que "la mayor parte de la gente no entiende el patrimonio de Melania y del país donde nació. En Eslovenia, una sonrisa no genuina no es realmente una cosa".

"Melania no estaba necesariamente infeliz, simplemente hacía lo que le parecía natural", agregó Bennett.

La también exmodelo, de 49 años, que se casó con Trump en 2005, está considerada una de las primeras damas más silenciosas y enigmáticas de la historia de EEUU. Según distintas teorías conspirativas, podría utilizar una doble o hasta estar atrapada en la Casa Blanca.