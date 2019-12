Un truco para que esta Navidad puedas saludar a todos tus contactos de WhatsApp de una vez

WhatsApp no permite reenviar el mismo mensaje más de cinco veces… y por experiencia es probable que sepas que crear un chat grupal no es la mejor opción, menos aún si esperas la respuesta de personas que no se conocen entre sí. Pero ¿a quién no le gusta recibir saludos navideños?

📻 RADIO 'Zona Violeta'

¿Qué significa la Navidad? ¿Cómo surgió el árbol, Papá Noel y la costumbre de dar regalos? Respondemos a esta y otras preguntas en este programa navideño🎄🥂

👉🌐 https://t.co/o1dlP2CUvP



#⃣ #FelizNavidad #Nochebuena pic.twitter.com/PmYDDa0m75 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 24, 2019

​El servicio de mensajería tiene una herramienta que permite mandar un mismo contenido hasta a 256 contactos: las listas de difusión. Con esa herramienta podrás enviar las felicitaciones navideñas.

¿Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp?

En teléfonos Android, debes:

Abrir la aplicación WhatsApp. Presionar sobre los tres puntos que aparecen en la zona superior derecha. Elegir la opción "Nueva Difusión" del menú; se abrirá toda tu lista de contactos. Elegir los contactos que se quieren incluir en la lista de difusión. Se abrirá un chat con esta lista de difusión. Podrás ponerle nombre y foto, aunque no es necesario que lo hagas. Escribir el mensaje y presionar "enviar".

En los teléfonos iOS, los pasos a seguir son muy similares: