Miss Universo causa polémica por un vídeo en el que 'se seca' las lágrimas con billetes

Pese a que la publicación data del 9 de diciembre, solo se ha vuelto viral ahora.

En las polémicas imágenes, tomadas antes de su participación en el certamen, se observa cómo la belleza finge llorar y se seca las lágrimas con billetes, mientras que su amigo la corona como nueva Miss Universo.

La mayoría de los internautas criticó a la joven por su falta de respeto y la tildó de mentirosa. "Eso no es humildad, no es nada gracioso y el dinero se respeta, no se abanica como hace ahora... Ahora, si ella estuviera repartiendo el dinero a los padres de niños pobres y desnutridos por la falta de alimentos… Lástima me da con esa payasada y mediocridad para llamar la atención"; "Ella no es pobre... Convenció al jurado con un discurso que apeló a los sentimientos"; "No tiene clase, y no es tan bonita", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Al mismo tiempo, algunos de los usuarios se pusieron del lado de la belleza sudafricana.

"Recuerden que es una mujer joven y con ganas todavía de vivir la vida de forma alegre e informal. Ella no es la reina de Inglaterra"; "¿Y? Mujer hermosa y ahora con un dinero, pues bien por ella. Se lo ganó muy bien"; "Cada cual ve lo que quiere ver"; "Uhhh, ¿qué tiene de controvertido esto? Una muchachita relajándose con su amigo", declararon.

En cuanto a la propia modelo, todavía no se ha pronunciado al respecto.