Un retrato 'gay' de Emiliano Zapata causa controversia en las redes: "No lo vamos a permitir"

La obra, titulada La revolución y creada por el pintor Fabián Chairez en 2014, muestra a Zapata desnudo y montado a caballo, con unos tacones negros y un sombrero rosa. El óleo forma parte de la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata, inaugurada en el Museo del Palacio de Bellas Artes el pasado 27 de noviembre.

"Lo que venimos a exponer es la burrada que hicieron de exponer una fotografía de nuestro General en Bellas Artes. Un pintor desconocido que yo creo que quiere fama, saca a nuestro general de gay. Como familia y como pueblo, donde somos netamente zapatistas, eso no lo vamos a permitir", declaró el nieto del revolucionario mexicano, Jorge.

El hombre subrayó que "no tiene nada contra la comunidad y tiene muchos amigos [gais]", pero "no sabe por qué" el INBA optó por "exponer la figura de nuestro general en esa forma".

En respuesta a las declaraciones de Zapata, el curador de la exposición, Luis Vargas-Santiago, explicó en una entrevista con el portal Excelsior que "la pieza sí tenía que estar en esta exposición”, ya que "habla de la Revolución de la disidencia sexual gay y es una línea de la muestra que no podía quedar fuera". En cuanto al nieto del Caudillo del Sur, "está en todo su derecho de que no le guste la obra, pero es a título personal", pero "no puede coartar el derecho del artista".

La atrevida pintura generó polémica en las redes y dejó en shock a la mayoría de los usuarios.

​En cuanto al propio pintor, afirmó a través de su cuenta de Twitter que, "si usted piensa que feminizar a un héroe nacional es una ofensa, usted es parte del problema".