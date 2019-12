Jefe del OIEA: la humanidad extrajo lección de la avería de Chernóbil

"Hemos extraído una lección de esta experiencia y también de otras, lo único positivo que tienen las averías es que hacen aprender. Un incidente permite prevenir otros", dijo en una entrevista con Sputnik.

A su juicio, desde la época de Chernóbil la seguridad nuclear avanzó a pasos de gigante.

"Se efectuaron muchos cambios institucionales, mejoró notablemente la seguridad de las instalaciones nucleares", constató.

Al referirse a la miniserie estadounidense "Chernobyl", Grossi dijo que aunque la cinta está basada en hechos reales, la gente no debe olvidar que no es un documental y no confundir la realidad con la ficción.

También señaló que la avería de Chernóbil sigue en la memoria de las personas de todo el mundo porque fue un "episodio dramático grande".

Rafael Grossi asumió el cargo de director general del OIEA el 3 de diciembre de 2019.

Cooperación con Rusia

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) busca profundizar la cooperación con Rusia, afirmó Grossi.

"El nivel actual de la cooperación [entre el OIEA y Rusia] es muy bueno, suficiente, pero creo que podríamos hacer mucho más", dijo Grossi.

El jefe del OIEA anunció sus planes de "aprovechar al máximo el potencial de la agencia", lo que significa "mucho trabajo en los ámbitos de la energía atómica y la seguridad nuclear".

En opinión de Grossi, "hay muchas esferas donde Rusia podría hacer una importante contribución".

"Rusia es un actor clave tanto en el OIEA como en el ámbito de investigaciones nucleares en general, por tanto para mi es muy importante tener unas relaciones fuertes, constructivas y dinámicas con la Federación de Rusia", enfatizó.

Además, el jefe del OIEA destacó el papel de Rusia en el tema de "garantías con Irán", en la energía atómica, así como en la medicina nuclear, porque "históricamente es uno de los países más desarrollados en el ámbito de investigaciones nucleares".