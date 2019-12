BTS hace historia en los Mnet Asian Music Awards 2019 | Vídeos

La banda surcoreana ganó el premio al artista del año, además de los galardones a la canción del año, al mejor vídeo musical por su tema Boy with luv, al icono mundial del año, al álbum del año (por el disco Map of the soul: Persona), al mejor grupo masculino, al mejor artista masculino, a la elección de los fans y a la mejor coreografía entre los grupos masculinos.

"Nos dieron este título, nos dieron el mundo. Este año lanzamos un disco llamado Persona, y nuestra persona está hecha por todos ustedes. Los amamos, ARMY, ¡gracias!", declaró desde el escenario uno de los miembros de la banda, Kim Nam-joon, más conocido por su nombre artístico RM.

Los miembros del grupo dieron las gracias a su comunidad de fans al recibir los galardones:

Entre los artistas del k-pop que se llevaron varios premios también figuran TXT, TWICE, MONSTA X, GOT7 y SEVENTEEN.

La cantante británica Dua Lipa, por su parte, ganó el premio a la artista internacional favorita de los MAMA 2019. La intérprete, vestida con un diminuto vestido brillante de color rosa, causó furor en la alfombra roja de la gala y dejó boquiabiertos a los asistentes al evento con su deslumbrante actuación al estilo de los 80.

Esta es la lista de todos los ganadores de los MAMA 2019: