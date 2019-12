Una exesclava sexual de ISIS se desmaya al enfrentarse a su violador | Vídeo

Ashwaq Haji Hamid fue secuestrada por ISIS en 2014, cuando tenía solo 14 años. El terrorista, que había comprado a la joven por 100 dólares, la convirtió en su esclava sexual y abusó de ella durante más de 10 meses. En un programa de televisión iraquí, Hamid se enfrentó cara a cara a su antiguo violador, Abú Humam.

En las imágenes del encuentro se puede ver a la mujer con lágrimas en los ojos y, frente a ella, a Humam vestido de prisionero.

"¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Porque soy yazidí? Yo tenía 14 años cuando me violaste: la edad de tu hija, de tu hijo, de tu hermana", expresa la mujer, mientras que el yihadista no se atreve a levantar la vista.

"¿Tienes sentimientos? ¿Tienes honor?", enfatiza. "Ahora sabes lo que es la tortura, lo que es ser torturado, lo que es la soledad. Si tuvieras sentido común y sentimientos, no me habrías violado cuando tenía 14 años. Has destruido mi vida. Me quitaste todo. Todo lo que soñé", agrega la mujer, antes de desmayarse.

Los terroristas del ISIS han perseguido a los miembros de la etnia yazidí —una minoría religiosa de origen kurdo que cuenta con unos 700.000 miembros repartidos entre Siria, Irak, Turquía, Grecia y el Cáucaso— desde el 2014. La fe que profesan los yazidíes, de carácter pagano, combina elementos del cristianismo, el islam y de varias creencias antiguas del Oriente Próximo. En junio de 2016 la ONU reconoció oficialmente que ISIS estaba provocando el genocidio de la minoría étnica.