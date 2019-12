Estos son los 7 terribles hábitos de las mujeres rusas

La mujer rusa es considerada una de las más hermosas del mundo, pero lo que muchos no saben es lo que hay detrás de estos estereotipos, muchos de ellos basados en su belleza.

A continuación te presentamos algunos principios de vida y hábitos de las mujeres rusas que no dejaron indiferentes a muchas mujeres extranjeras:

A los 30 y sin esposo

Para las mujeres rusas llegar a los 30 sin haberse casado es algo grave, muchas creen que a esta edad es terrible no estar casada. A partir de los 26 años se suele escuchar este tipo de frases en conversaciones con amigas "Chicas, tengo 26 y hasta ahora no me he casado, tengo miedo de quedarme solterona".

Entonces según esta lógica si estas casada eres exitosa ante los ojos de la sociedad.

¿Qué tan hermoso debe ser un hombre?

Desde tiempos muy antiguos las abuelas, madres y tías inculcaban mediante 'sabios' consejos a las nuevas generaciones que tengan mucha desconfianza de la belleza masculina, pues vendrá otra y te lo quitará.

Estas son las 3 características que las mujeres rusas buscan en un hombre https://t.co/oDxJW5b8X0 pic.twitter.com/eCjc0UcmNI — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 29, 2018

​Se cree que si un hombre posee belleza y cuida de su apariencia algo no está bien con él, por estos motivos pueden considerarlos narcisista o incluso de dudar sobre su orientación sexual.

Llamar a tu suegra 'mamá'

Es probable que las mujeres más jóvenes de las nuevas generaciones ya no lo hagan, sin embargo, esta tradición rusa fortalecía a la familia, a pesar de que a menudo las suegras no son muy queridas por sus nueras. Una paradójica relación.

Entrega sin amor

¿Solidaridad femenina?

La mujer rusa es muy consciente de la belleza que posee, es por eso que valora su cuerpo y considera que el sexo no se entrega sin obtener nada a cambio, por eso ella no se entregará sin tener la certeza de que haya un compromiso de su pareja esperando llevar la relación a un status más serio o que su pareja le proponga matrimonio buscando casarse (ver punto 1) aunque ella no esté realmente enamorada.

La 'solidaridad femenina' es un término muy popular en Rusia, donde consideran que lo más terrible que puede hacer una mujer no es quedarse soltera ni tampoco quitarle el novio a otra mujer, lo peor es destrozar un matrimonio.

Irina Shayk couldn't be more proud of Bradley Cooper and Lady Gaga. #Oscars https://t.co/WNR7HHOqsV pic.twitter.com/gR80ajwIym — E! News (@enews) February 25, 2019

"Si te pega, te quiere"

Una mujer 'rompe hogares' es señalada y mal vista por la sociedad y más aún por las mujeres, un claro ejemplo de ello es el fin del matrimonio de la famosa Irina Shayk y Bradley Cooper, pues el actor había iniciado un romance con Lady Gaga, esto provocó tal indignación en el país de origen de Shayk que los internautas rusos invadieron la cuenta de Instagram de Gaga para ‘vengar’ de alguna manera a su compatriota.

La mujer rusa es muy tolerante con su pareja y aunque tenga una relación tóxica con su pareja ella hará todo lo posible para conservar a su familia unida con la esperanza de que la situación mejore en algún momento o que su pareja cambie su actitud.

Lo voy a reeducar y cambiará

Este es el típico error que cometen muchas mujeres rusas al considerar que puede 'reeducar' a su pareja, un hombre adulto y formado.

Muchas mujeres al iniciar una relación y ver los defectos que tiene su pareja automáticamente piensan y se convencen de que pueden cambiar a su compañero. Estapor lo general termina convirtiendo la relación de la pareja en una relación tóxica y hasta violenta.

Aunque todos estos hábitos caracterizan a muchas mujeres rusas, según precisó el medio ruso Anews, no significa que todas piensen así. A pesar de que muchos estereotipos de la mujer rusa se basen solo en su belleza es cierto también que son mujeres que tienen una gran fortaleza y mucha valentía.