Cinco bares para celebrar los 500 años de La Habana ¡con mucho ron! | Fotos

En homenaje a los festejos por los 500 años de La Habana, la empresa Havana Club lanzó el ron extra añejo '1519' , una edición limitada de su producto más emblemático. Pero este no será el ron que abunde en los famosos locales de coctelería habaneros.

Tanto cubanos como extranjeros piden el clásico mojito, para el que se suelen emplear rones blancos que destacan el sabor de la yerbabuena o menta, que caracteriza la frescura de este trago.

¿Dónde tomar mojitos en La Habana?

El Floridita

Es uno de los bares más famosos de La Habana y del mundo. Aunque es conocido como "La cuna del Daiquirí", sus bartenders son expertos en toda la coctelería típica de la isla.

Fue fundado en el año 1817 con el nombre 'La Piña de Plata' y fueron los propios clientes quienes comenzaron a llamarlo 'Floridita'. Este lugar es considerado el local gastronómico más antiguo de Cuba y posiblemente de América Latina.

Su historia está ligada a la del icónico escritor Ernest Hemingway, quien tiene una estatua acodada en el extremo de la barra. Es casi la atracción principal del bar.

Fue el propio Hemingway quien acrecentó la fama de El Floridita, invitando a turistas de todo el mundo. "Mi mojito en La Bodeguita, mi daiquirí en El Floridita". Escribió Hemingway de su puño y letra en las paredes de la Bodeguita del Medio.

En 1992 se le concede el premio Best Five Star Diamond de la Academia Norteamericana de Ciencias Gastronómicas como el Rey del Daiquirí y Restaurante especializado en pescados y mariscos más representativo.

En el año 2012 se elaboró. Aquí se han realizado también ocho ediciones del Rey del Daiquirí, competencia de coctelería en la que participan cantineros de todas partes de Cuba y del mundo.

Por los 200 años del bar en 2017, se organizó el concurso nacional de bartenders 'Rey de Reyes', donde compitieron los ganadores de las ediciones anteriores, según describe la revista Excelencias.

Bodeguita del medio

Es uno de los bares emblemáticos del país, un sitio pequeño donde se reúnen las tradiciones cubanas más auténticas. Se dice que es el lugar donde se prepara el mejor mojito de toda Cuba y degustarlo es un placer en el ambiente bohemio que lo caracteriza.

Sus paredes están escritas por los cientos de visitantes que desean dejar su firma respondiendo a una antigua tradición incinada por un famoso periodista. Entre las firmas se descubren las de figuras de la música, la literatura, la política y el arte de todos lados, como Pablo Neruda, Agustín Lara, Brigitte Bardot, Ignacio Villa (Bola de Nieve), Ernest Hemingway, y Salvador Allende.

También los visitantes pueden degustar una deliciosa comida criolla, pues el restaurante ofrece el típico menú cubano: arroz blanco, frijoles dormidos, pierna de cerdo, yuca con mojo, masas de cerdo, chicharrones y tostones.

En 1942, Bodeguita del medio era tan solo una pequeña tienda de víveres donde su dueño vendía frituras y algunas bebidas. Pero el local comenzó a ser muy frecuentado por varios intelectuales que acudían a una imprenta cercana, quienes tras hacer su trabajo solían reunirse en "la bodeguita".

Sloppy Joe's

Fundado en 1917, tiene una de las barras más largas de La Habana: 18 metros. Además incluye una amplia carta de cócteles, lo que permite saborear tanto los tragos cubanos como internacionales.

Durante el siglo XX, celebridades como los actores estadounidenses Gary Cooper y John Wayne, el escritor Ernest Hemingway y el famoso beisbolista Babe Ruth llegaron hasta el Sloppy Joe's.

Fue restaurado por la Oficina del Historiador de La Habana, pero todavía mantiene intacta la estética de los años 30 en la ciudad, con la misma vajilla, el menú y hasta sus servilletas. También se conservan muchas fotografías y objetos de la época.

Tropicana

Mundialmente conocido como "Un paraíso bajo las estrellas", Tropicana es un cabaret ubicado lejos del centro de La Habana donde otrora existía una hacienda. Fue fundado en el año 1939 como una especie de restaurante con animación nocturna y tiene capacidad para al menos 300 personas.

Sus casinos y el show nocturno, en el que las mujeres bailaban semidesnudas, le dieron popularidad en todo el continente.

Figuras aclamadas como Nat King Cole, Josephine Baker, Libertad Lamarque, Cheo Feliciano, Rita Montaner, Elena Burke y Bola de Nieve, entre otros, han formado parte del gran elenco de las noches estrelladas del cabaret.

Allí se puede disfrutar del bar 'Los Jardines' un espacio ideal para degustar la coctelería internacional y local. En 1992, la Academia Norteamericana de la Industria de Restaurantes reconoció la rica historia de este símbolo habanero con el premio Best of the Five Stars Diamond al mejor cabaret de toda América.

Gato Tuerto

Ubicado a solo unos pasos del Hotel Nacional y del malecón habanero, este sitio conserva el encanto que lo sitúa entre los espacios más frecuentados por la intelectualidad y la bohemia habanera. Su historia está íntimamente ligada a las voces más prestigiosas de la cancionística cubana.

En el Gato se logra una interacción entre artista y público que hace que el disfrute sea pleno, unido al encanto de beberse un buen cóctel en esta antigua casita con terraza y un patio interior tan característico.