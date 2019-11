Mon Laferte se desnuda en los Latin Grammy en protesta contra la violencia en Chile (foto, vídeo)

La cantante chilena Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida por su nombre artístico como Mon Laferte, acudió al evento celebrado en la ciudad estadounidense de Las Vegas con un abrigo negro. Aparte del abrigo, Mon Laferte llevaba un pañuelo verde que es un símbolo de lucha feminista en su país. Al ponerse frente a las cámaras de los fotógrafos la artista se bajó el escote del abrigo, dejando los senos al descubierto.

Para sorpresa del público en el escote lucía el siguiente mensaje: "En Chile torturan, violan y matan".

En los Latin Grammy Mon Laferte ganó un premio por Mejor Álbum de Música Alternativa. En el escenario, la cantante leyó una décima tal y como se lo había pedido una compañera cantora suya, la 'Chinganera', a raíz de lo que está pasando en su país.

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", citó.

La famosa cantante chilena Mon Laferte deja sus senos al descubierto en los Latin Grammy

La ola de protestas, considerada como la peor en varias décadas, se produjo después de que las autoridades decidieran subir las tarifas de transporte. Aunque posteriormente esta medida fue suspendida, las protestas evolucionaron en un movimiento con mayores reivindicaciones que abordan los problemas relacionados con el aumento del costo de vida, la reforma de las pensiones y la conducta de la Policía durante las manifestaciones.