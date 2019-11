Estas son las principales joyas musicales de LOS40 Music Awards

La española de 26 años fue reconocida como la mejor artista del año en la categoría española y ganó el premio de LOS40 Global Show por el tema Con altura interpretado junto con J Balvin y El Guincho.

El videoclip para este sencillo ha superadoen YouTube en tan solo siete meses. De esta manera, Rosalía ha sido la primera artista femenina en alcanzar una cifra tan grande de visualizaciones en lo que va de año.

El grupo estadounidense Jonas Brothers se hizo con el mismo título de Rosalía, pero en la categoría internacional.

A su vez, el cana de pop rock Leiva con su Nuclear se llevó el premio del mejor álbum en la categoría nacional mientras que la cantante estadounidense Billie Eilish ganó el mismo título en la categoría internacional con el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Cuando todos nos quedamos dormidos, ¿adónde vamos?).

Uno de los artistas más destacados de este año ha sido Beret, quien se quedó con el premio de la mejor canción en la categoría española por su sencillo Lo siento, grabado en colaboración con la artista mexicana Sofía Reyes. La mexicana se alzó en la categoría internacional con el premio del mejor videoclip del año para el tema R.I.P., interpretado con la artista brasileña Anitta y la británica-kosovar Rita Ora. El mismo premio en la categoría española fue entregado a Vanesa Martín por el tema De tus ojos.

En la categoría internacional, el premio por la mejor canción del año fue entregado a la cantante estadounidensepor su tema Sweet But Psycho.

El jurado de LOS 40 Music Awards considera que este año nos dejó dos principales revelaciones: Lola Índigo, en España, y Mabel, en la categoría internacional.

La noche de música se cerró con cuatro premios Golden Music Awards que se repartieron entre el cantante británico Sam Smith, la banda de rock española Amaral, la artista italiana Laura Pausini y el dúo Estopa.

A continuación te presentamos el resumen del reparto de premios en las principales categorías.

Categoría España

Artista o Grupo del Año: Rosalía

Artista o Grupo Revelación del Año: Lola Índigo

Álbum del Año: Nuclear de Leiva

Canción del Año: Lo siento de Beret

Videoclip del Año: De tus ojos de Vanesa Martín

Festival, Gira o Concierto del Año: gira La Cruz del Mapa de Manuel Carrasco

Categoría Internacional