Una china incendia las redes al mostrar lo que oculta bajo su ropa | Vídeos, fotos

Herong dice que desde su infancia siempre ha sido fanática de los deportes, particularmente del kung-fu chino. Sin embargo, sus padres querían que tuviera una profesión más estable.

"Mis padres son médicos. Al principio, realmente no quería estudiar medicina tradicional china, me gustaban las artes marciales. Mis padres me dijeron que no dejara mis estudios porque creían que esta carrera me iba a beneficiar durante toda la vida", agregó.

Herong siguió el consejo de sus padres y continuó sus estudios académicos hasta que obtuvo la titulación de doctorado. Una vez acabada su carrera, la mujer decidió a escuchar a su propio corazón y se dedicó finalmente al deporte. Empezó a pasar cada vez más tiempo en el gimnasio y conoció al culturista Zhang Wei que apoyó su elección de participar en un concurso de culturismo y diseñó un programa de entrenamientos especial para ella.

Hablando del futuro, Yuan declaró que no quiere dejar de dedicarse a las artes marciales.

"Ahorraré dinero y lo utilizaré para contratar a un maestro especialista en artes marciales. Nunca he abandonado este sueño ", aseveró la mujer, citada por el periódico británico Daily Mail.