"El jueves se sale": la reacción de los tuiteros a la noticia de la exhumación de Franco

El inicio de los trabajos para retirar el cuerpo estaba planeado para las 10:30. El féretro del dictador atravesó la puerta principal del edificio histórico a las 12:55 hora local, en presencia de los familiares y las autoridades del Gobierno, entre los que se encontraban el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Este día puso fin a 44 años que han suscitado en los últimos años todo un debate en la sociedad española y en todo el mundo.

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez anunció pocas semanas antes la fecha exacta de la exhumación, y las reacciones no se hicieron esperar. Todo tipo dehan inundado Twitter desde entonces.

Muchos hicieron referencia al hecho de que la exhumación se produjera un jueves, aludiendo a la tradición de los universitarios españoles de salir de fiesta el cuarto día de la semana.

Otros encontraron cómico que la exhumación tuviera lugar en fechas cercanas a Halloween.

​También fueron recurrentes las comparaciones del dictador con figuras de la ficción española, como la aclamada Paquita Salas, o con el conocido personaje de dibujos animados Dora la Exploradora. Hasta el famoso rise and shine de la controvertida hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner, fue parodiado.

Los tuiteros no perdieron la oportunidad de recordar la manida broma popular de la canción de Franco: un tono de burla que habla del trasero del dictador. Igualmente, se hicieron comparaciones con canciones conocidas en todo el mundo, como I Want to Break Free, del grupo Queen.

​Otros se refirieron al medio de transporte que se utilizó para trasladar los restos del dictador.

​Uno de los tuits más originales que pudimos ver es el siguiente, que hacía una parodia del evento al estilo de Mario Bros.