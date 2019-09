¿El fin del aguacate? Ante amenaza, científicos trabajan para salvarlo

Un hongo transmitido por el escarabajo ambrosial es el causante de la enfermedad de la marchitez del laurel, una peste invasiva y letal que está haciendo destrozos en el sureste de los Estados Unidos.

La enfermedad marchita y tiñe de marrón las hojas de los árboles, matándolos en sólo unas pocas semanas. Desde 2003 ha infectado a millones de árboles forestales nativos y ha afectado la producción comercial de aguacate en el sur de Florida, dijo a News Wise Jonathan Crane, profesor de la UF/IFAS. El impacto anual equivale a casi 100 millones de dólares.

Desde 2012, la enfermedad ha sido directa e indirectamente responsable de la muerte y destrucción de más de 120.000 árboles, lo que equivale a la pérdida de unos 7.5 millones de kilos de guacamole.

Bendita ciencia

"Si los productores no adoptaran algunos aspectos de nuestra recomendación, en unos cinco años la industria se volvería inexistente", dijo a News Wise Edward Evans, profesor de UF/IFAS.

El Centro de Investigación y Educación Tropical del IFAS ha estado a la vanguardia de la investigación para encontrar métodos de manejo y erradicación de plagas para la enfermedad; ellos han ideado varios programas que recomiendan a los productores:

Un plan de manejo integrado de plagas que conjuga la utilización de pesticidas químicos comunes y hongos entomopatógenos.

Los hongos entomopatógenos infectan y matan sólo a los insectos, por lo que no representan una amenaza dañina para los seres humanos, la vida silvestre o las plantas que no son insectos. El hongo no sólo mata a los escarabajos de la ambrosía que transportan el patógeno causante de la enfermedad, sino que también inhibe la capacidad de la plaga de perforar la madera donde puede propagar el patógeno de la planta.

¿Está en peligro el aguacate mexicano? https://t.co/zwXQXj8meA — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 3, 2019

​Otra táctica recomendada es mantener los suelos más sanos y, de ser necesario, considerar ajustar el pH de las arboledas.

Debido a que el hongo que causa la marchitez del laurel es halófilo, crece mucho menos cuando hay altos valores de pH, y esto podría ayudar a reducir la persistencia del hongo en los suelos.

​Estados Unidos es el décimo productor mundial de aguacates, después de México, República Dominicana, Perú, Indonesia, Colombia, Brasil, Kenia, Venezuela y Chile. La producción total de EEUU en 2017 fue de unas 133.000l toneladas valoradas en unos 392 millones de dólares.