'Domador de reposeras', el nuevo apodo para burlarse de Mauricio Macri

Durante una visita a la ciudad de Tafí Viejo, una pequeña localidad en la provincia de Tucumán, el presidente Macri participó de la inauguración de un centro de atención a la primera infancia.

Como el espacio necesita una habilitación municipal para poder comenzar a funcionar, Macri decidió dejar en evidencia al intendente Javier Noguera, identificado con el peronismo.

"Lo único que falta es la habilitación municipal. Está un poco remolón para habilitarlo. Vamos a pedirle todos juntos al intendente que habilite. Por favor intendente habilite el lugar", dijo.

La respuesta de Noguera no se hizo esperar. Entrevistado en el programa Crónicas Anunciadas de Futurock, el jerarca explicó que el local no está habilitado debido a que "la habilitación municipal no es un acto discrecional del intendente, es un acto administrativo que debe formalizarse".

En ese sentido, apuntó que la fundación que se encargará de gestionar el lugar "no presentó los papeles correspondientes" para obtener el permiso.

Enseguida, respondió con ironía a la acusación del presidente sobre su presunta demora en tomar decisiones.

"Que el domador de reposeras me diga así me llama la atención", bromeó el jerarca, en referencia al supuesto gusto del presidente por este tipo de asientos reclinables.

Macri en reposeras. Abro hilo: pic.twitter.com/Xj3JTvwANH — Juan Agosto (@agosto) September 19, 2019

​Las redes estallaron con la referencia y los internautas no tardaron en recordar varias fotografías del jefe de Estado sentado en reposeras.

La frecuencia con que el presidente Macri se tomaba vacaciones o aparecía en situaciones de 'descanso' fueron una constante crítica hacia el mandatario durante sus cuatro años de Gobierno.