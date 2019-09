Del porno al arte fino: Pornhub cambia de estrategia

Este evento se celebrará entre el 21 de septiembre y el 23 de noviembre del 2019 en la galería de Michele Maccarone en Los Ángeles. Maccarone saltó a la fama tras haber organizado una serie de presentaciones desafiantes de arte contemporáneo. Pornhub se puso en contacto con la mujer y sugirió celebrar una exhibición que resalte "el placer y la sexualidad".

"Creo que es importante involucrarse culturalmente y desarrollar la marca en direcciones distintas. No patrocinamos el arte al azar sino que queremos ser parte de una conversación sobre el sexo y la sexualidad en el espacio artístico", declaró Corey Price, vicepresidente de sitio web para adultos que reportó haber conseguido 33.500 millones de visitas en el 2018.

Si el interés de Pornhub en la futura exposición está más bien claro, su organización podría resultar bastante difícil para la galería porque el trabajo de las estrellas del porno y la pornografía, por su definición, plantean complejas preguntas acerca de la misoginia y la explotación sexual, informa la agencia Bloomberg.

Según Maccarone, un espectáculo que aboga a favor del sexo y el feminismo, encaja por completo con la agenda de su galería que celebró exhibiciones feministas en el 2016 y el 2018.

"Hoy en día el mercado influye considerablemente sobre el arte y estoy interesada en recuperar esta historia de la sexualidad, la sexualidad femenina particularmente. Es algo de que realmente me apasiona", declaró la galerista.

El nuevo modelo de cooperación

Maccarone y Pornhub llegaron a un acuerdo, según el cual la galerista tendría que elegir 50 obras de arte y Pornhub pagará por la exhibición pero tendrá una interferencia mínima en el proceso de su organización.

En el 2018 la galería de Maccarone tuvo que reducir sus activos por motivos financieros. En particular, la empresaria cerró una sucursal en Nueva York y redujo su plantilla de artistas de 20 a tan solo 2. Ahora, la empresaria intenta enfocarse en un modelo nuevo que permita a su galería "desarrollarse con mayor fluidez".

A pesar de las contribuciones filantrópicas de Pornhub y las piezas prestadas que no podrán venderse, Maccarone resaltó que la futura exhibición será comercial ya que la mayor parte de obras de arte llevarán etiquetas de precio.

También habrá arte interactivo, incluido el proyecto llamado 'Sext Me If You Can' de Karen Finley, en cuyo transcurso los visitantes podrán enviar mensajes de contenido erótico que la artista convertirá en dibujos.