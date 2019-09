Otras 11 mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

MADRID (Sputnik) — Un total de 11 mujeres más se sumaron a las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español Plácido Domingo, según testimonios publicados por la agencia estadounidense Associated Press (AP).

Entre esos relatos se encuentra el de la cantante estadounidense Angela Turner Wilson, que cuenta un episodio de acoso sufrido en la temporada 1999-2000 en los vestuarios de la Ópera de Washington, donde el tenor español le realizó tocamientos inapropiados antes de una actuación.

En concreto, el reporte de esta agencia relata cómo Plácido Domingo "se paró detrás de ella y colocó las manos sobre sus hombros", tras lo cual "deslizó las manos debajo del sostén" y "le tócó los senos".

"Me dolió (…) No fue suave, me apretó duro", cuenta la cantante antes de añadir que "después de eso tenía que subir al escenario y fingir que estaba enamorada de él".

En total, son once los testimonios de episodios de acoso —la mayoría de ellos bajo condición de anonimato— que ahora se suman a los nueve reportados el pasado 13 de agosto.

Además de los testimonios de las mujeres acosadas, la información ofrecida por AP incluye aportaciones de distintas personalidades de la industria de la ópera, que dan cuenta de que las actitudes de acoso por parte de Domingo eran conocidas en el gremio.

En esa línea, Melinda McLain, coordinadora de producción en la Ópera de Los Angeles para las temporadas inaugurales entre 1986-1987, explica que dedicaba parte de su jornada laboral a evitar que el tenor español se quedara a solas con mujeres jóvenes no acompañadas en las salas de ensayo.

Por su parte, el barítono Robert Gardner confirmó haber sido testigo del comportamiento de acoso de Domingo con la mezzosoprano Patricia Wulf.

Tras conocerse estas nuevas acusaciones, el equipo de Domingo negó los hechos y denunció ser víctima de una campaña de difamación.

La publicación de estas informaciones supuso un shock en la carrera de Plácido Domingo, conocido mundialmente por su participación en Los Tres Tenores con el fallecido Luciano Pavarotti y José Carreras, con los que produjo el disco de música clásica más vendido de toda la historia.

Tras las denuncias, la Ópera de los Ángeles, de la que Domingo es director general, abrió una investigación independiente para intentar verificar la veracidad de los testimonios.

Además, instituciones como la Orquesta de Filadelfia o la Ópera de San Francisco, adoptaron la decisión de suspender actuaciones del tenor.