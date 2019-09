Una modelo colombiana se queda en toples en plena pasarela (vídeo)

Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran el momento en que la modelo sale a la pasarela y, segundos después, se le cae el sostén. Daza, sin embargo, no dejó que el imprevisto le impidiera realizar su trabajo, simplemente se cubrió los senos con las manos y siguió por la pasarela.

​Posteriormente, la propia modelo compartió un vídeo del momento en las redes.

"Hoy ocurrió algo que jamás me había sucedido, una experiencia nueva. Ocurrió justo en el momento de mi presentación, se me soltó el bra en medio de la pasarela, mi reacción fue instantánea no dejando atrás la buena actitud que me caracteriza. ¿Ustedes cómo reaccionarían frente a esta situación si les llegara a suceder?", escribió la modelo en su Instagram al compartir las imágenes del suceso, horas antes de hacer privada su cuenta en esta red social.

Algunos internautas alabaron a Daza por su profesionalismo ante el inesperado problema, otros consideraron que la escena fue planeada por la modelo para recibir atención de los medios.

