La exbailarina de JLo consumida por las drogas que vive en las calles de Nueva York

La exbailarina de origen dominicano-puertorriqueño sobrevive sin un hogar, en el Alto Manhattan (Nueva York) desde el año 2005, alimentándose de lo que encuentra en la basura y comprando drogas con el dinero que recibe de la gente.

Ella es Susy Pérez, era bailarina de j.lo... pic.twitter.com/kIpSf5iZs2 — Roger (@DrRogercordova) August 8, 2019

​"A mí me dieron una golpiza que me dejó inválida y perdí tres trabajos. Cuando perdí a mi mamá, yo me perdí", contó Pérez a Gelena Solano, reportera del programa 'El gordo y la flaca' del canal Univisión.

La adicción a las drogas torció el rumbo de la vida de Susy: la llevó a vivir en las calles y a perder la custodia de su hijo Savion Pérez. Pese a que no veía a su madre desde hacía mucho tiempo, el joven, actualmente de 19 años, creó una campaña virtual de micromecenazgo para pagar por el tratamiento de rehabilitación.

El programa de Gelena Solano generó un encuentro entre Susy y Savión y ofreció pagar la internación de la exbailarina en una clínica para el tratamiento de la drogadicción.

La historia, sin embargo, no se desarrolló como se esperaba. Si bien en un principio Susy había aceptado la ayuda del canal televiso, luego rechazó el tratamiento. Gelena Solano y su equipo llevaron a la exbailarina al centro de rehabilitación al menos en seis oportunidades y todas las veces Susy se negó a entrar a la clínica.

Lo último que se sabe, según Univisión, es que Susy no soportó la presión y que en un cierto momento terminó drogándose frente a Savion. Tras lo ocurrido, el joven afirmó que ya no quiere volver a ver a su madre.