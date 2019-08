Lana Del Rey rinde homenaje a las víctimas de los tiroteos en EEUU

El tema, titulado Looking for America —Buscando a América, en español—, es un homenaje musical de la artista, de 34 años, a todos los que perdieron la vida en los recientes ataques.

"Sé que no soy una política y no estoy tratando de serla, así que discúlpenme por tener una opinión, pero a luz de todos los tiroteos masivos y de los que ocurrieron en los últimos días —que realmente me afectaron a nivel celular—, solo quería publicar este vídeo, (...) espero que les guste", comentó Lana bajo la publicación.

El emocionante vídeo acumuló más de 1,3 millones de reproducciones en tan solo un día.

"Sigo buscando mi propia versión de América, una sin armas, donde la bandera flamee libremente / Sin bombas en el cielo, solo fuegos artificiales", reza la letra del nuevo tema de la cantante.

Tres tiroteos masivos ocurrieron en las ciudades estadounidenses de El Paso, Dayton y Chicago en menos de 24 horas, causando decenas de heridos y muertos.