Una argentina rescata a un niño de la muerte en el mar: "Pensaba que no me ibas a sacar porque soy negro"

Los hechos ocurrieron en la playa de Can Pere Antoni el 3 de agosto. La joven socorrista acababa de terminar su jornada laboral y estaba jugando a vóley en la arena cuando vio, cuando estaba anocheciendo, a un niño de unos diez años que estaba siendo arrastrado por una fuerte resaca hacia el interior. Así que no se lo pensó dos veces.

"Me metí en el agua y pedí si alguien me podía acompañar para ayudar a sacarle. Pero no había tiempo, les dije que llamaran al 112", ha dicho la socorrista al Diario de Mallorca.

La argentina ha explicado que la corriente marina era muy fuerte y que, de hecho, la playa estaba llena de banderas rojas para evitar que la gente se metiese en el agua. "Aunque puedo aguantar horas en el mar, sabía el riesgo al que me enfrentaba", ha añadido.

#SOCORRISTA en mayúsculas... historia de un rescate



Ayer Macarena, una de nuestras sos rescató a un niño de diez años en condiciones muy difíciles.



Este es nuestro pequeño homenaje a su actuación



¡GRACIAS MACARENA!

Logró llegar al pequeño y agarrarlo con fuerza. El niño estaba tan exhausto de luchar por su vida que la vigilante tuvo que ayudarle a mantenerse a flote. "Cuando llegué a su altura, no podía más y se hundió", dice.

"Le dije que estuviera tranquilo, que íbamos a salir. Pero yo sabía que nos la estábamos jugando. La corriente tiraba mucho (…) Me dijo o salimos los dos o nos ahogamos los dos".

Finalmente lograron llegar a una boya y, de ahí, fueron desplazándose de una a otra. "Pensaba que no me ibas a sacar porque soy negro", le dijo el pequeño a la socorrista.

Por suerte para ambos, un barco de prácticos del puerto los avistó y se acercaron a ellos. El fuerte oleaje de la tarde hicieron imposible subirlos a bordo, pero les lanzaron un flotador para acercarse a la costa.

Nos activan por un niño en apuros en 🏖️ Can Pere Antoni. Avisa al 112 Macarena, socorrista de la playa, antes de adentrarse en el agitado mar. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena 👏👏👏! pic.twitter.com/ZMcLtftsvh — Policia de Palma (@policiadepalma) July 29, 2019

Fueron 200 metros que para Macarena y para el niño parecieron kilómetros. Al final y poco a poco, llegaron a la orilla. "Le di un fuerte abrazo y le llené de besos", ha dicho esta heroína argentina a la prensa.