Esta es la hija de Uma Thurman y la estrella revelación de 'Stranger Things'

A sus 21 años, Maya Hawke acapara ahora todas las miradas en la pequeña y gran pantalla. Y no por ser a hija de la actriz fetiche de Quentin Tarantino, sino por haber probado su solvencia ante la cámara en la serie de Netflix, donde interpreta a Robin, el primer personaje LGTB de Stranger Things.

Hizo su debut en la adaptación de la BBC de Mujercitas y desde entonces no ha parado. Para muestra, que también aparezca en la última cinta, justamente, de Tarantino: Érase una vez… en Hollywood (Once upon a time in Hollywood), donde ha dado el salto al cine definitivamente.

Pero el salto a las redes sociales lo ha logrado gracias a Netflix. En su cuenta de Instagram ya cuenta con más de dos millones de seguidores. Una cifra que comenzó a aumentar vertiginosamente cuando se estrenó la serie. Las redes también se han dado cuenta de lo mucho que se parece a sus padres. Una mezcla explosiva.

Maya Ray Thurman Hawke nació en Nueva York (EEUU) el 8 de julio de 1998, dos meses después de que sus padres se casasen.

Maya tiene dislexia, pero eso no le está impidiendo desarrollar su carrera como actriz. Y eso que, al principio, no quería trabajar en la misma industria de sus padres. "Me resistí un poco porque era el negocio de la familia, hasta que me di cuenta de que me hacía feliz y que era en eso en lo que más destacaba", dijo durante una entrevista con la revista WWD.